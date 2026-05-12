Harfuch niega operación de la CIA en México: ‘Esas acciones son exclusivas de nuestras autoridades’

Omar García Harfuch negó la presunta operación de la CIA en el Estado de México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, rechazó que en México existan operaciones encubiertas de la CIA y que son las autoridades nacionales las únicas que pueden llevar a cabo acciones de combate a la delincuencia.

A través de un mensaje en X, Harfuch dijo que sobre la versión difundida por CNN sobre que la explosión de una camioneta cerca del AIFA en Tecámac, Estado de México, que dejó un presunto integrante del Cártel de Sinaloa muerto, haya tenido la participación de la CIA como parte de las operaciones contra cárteles.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, escribió.

Asimismo, el funcionario federal destacó que la cooperación con Estados Unidos es importante y ha dejado resultados importantes para los dos países, subrayando que se lleva a cabo con respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y sin subordinación.

“Bajo estos principios, ambos gobiernos han logrado avances importantes en el combate al crimen organizado transnacional, entre ellos detenciones de objetivos relevantes, aseguramientos de droga, armas, precursores químicos, laboratorios clandestinos, recursos financieros y bienes vinculados a estructuras criminales”, resaltó.

¿Cuál es la cooperación de México con Estados Unidos?

Harfuch mencionó que estos resultados demuestran que la colaboración bilateral es efectiva cuando se conduce mediante canales institucionales, con intercambio de información y respeto al marco legal.

Además, el secretario de Seguridad dijo que las acciones operativas en México corresponden exclusivamente de las autoridades mexicanas competentes.

“Cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, particularmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad”, expresó.

En tanto, también en su cuenta de X, Omar García Harfuch reposteó una publicación de la vocera de la CIA, Liz Lyons, quien rechazó que EU haya participado en la explosión de Tecámac.

“Esto es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, dijo la funcionaria estadounidense.