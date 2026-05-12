Morena pedirá juicio poítico contra Maru Campos por agentes de la CIA en Chihuahua: ‘Violó la soberanía’

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció, en su gira por Chihuahua, la promoción de un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos para quitarle el fuero tras acusarla de ‘violar’ la soberanía nacional.

“Vamos a plantear el juicio político y lo vamos a acompañar de la movilización social, no politizamos el tema, al contrario, desde el primer día se planteó un informe que no ha llegado”, declaró la dirigente de Morena.

Ariadna Montiel Reyes reiteró en acusar a la gobernadora de Chihuahua de facilitar el intervencionismo extranjero, luego de que se diera a conocer que agentes de la CIA presuntamente colaboraban para dicho estado.

Morena alista marcha contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Ariadna Montiel Reyes convocó a una movilización masiva el próximo sábado 16 de mayo en la que se pedirá respeto del Gobierno de Chihuahua a la soberanía nacional y el inicio de un juicio de desafuero en contra de Maru Campos, gobernadora del estado.

La dirigente dijo que se trata de una movilización a la cual están invitados las y los ciudadanos, y que mantendrá su presencia en la entidad.

Durante su gira por Chihuahua, Montiel Reyes ofreció una rueda de prensa en la que condenó el cobijo de Acción Nacional hacia naciones extranjeras, primero con el involucramiento de agentes extranjeros y luego el respaldo de gobernadores del PAN a la llegada de Isabel Díaz Ayuso, quien dijo Montiel, ha insultado al pueblo de México.

Ante esto, la Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que ya investiga posibles delitos de seguridad nacional tras la muerte de dos agentes de Estados Unidos, presuntamente de la CIA, en un operativo antidroga en Chihuahua, y que citará a cerca de 50 personas para ser entrevistadas.

El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, señaló que la participación de agentes extranjeros en el operativo y las circunstancias en que se desarrolló el mismo han llevado a la institución a abrir una línea de investigación en ese sentido.

“Se considera la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”, expuso

Con información de EFE y Quadratín