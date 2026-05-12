Sheinbaum contesta a Manuel ‘N’ por caso de huachicol fiscal: ‘No lo defino yo, lo define la Fiscalía’

Claudia Sheinbaum, en la conferencia de este martes 12 de mayo en la que el Gabinete de Seguridad dio su reporte mensual.

Claudia Sheinbaum respondió este martes 12 de mayo a Manuel ‘N’, exmarino involucrado en el caso de huachicol fiscal y quien afirmó que fue vinculado a proceso sin pruebas.

En una carta enviada a la presidenta de México, el también sobrino de Rafael Ojeda, secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador acusó que las autoridades federales boicotean los trabajos de sus abogados.

“Pretenden reservar por seguridad nacional toda información que sirve para demostrar mi inocencia por lo que me pone en un estado completo de indefensión”, agregó.

¿Qué respondió Sheinbaum a Manuel ‘N’?

En su ‘mañanera’ de este martes 12 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la investigación sobre huachicol fiscal “no la defino yo, la define la Fiscalía (General de la República)”.

“Es muy importante que se muestren las pruebas, en la medida de lo posible, de por qué estas personas están involucradas, desde cuándo vino la denuncia, y por qué la denuncia vino de la propia Secretaría de Marina”, comentó.