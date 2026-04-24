¿Quién sigue tras la detención de Fernando ‘N’? El papel de ‘El Capitán Sol’ en la red de huachicol fiscal

Miguel Ángel ‘N’, alias 'El Capitán Sol', es señalado por la FGR como operador clave en la red de huachicol fiscal.

La detención en Argentina del contraalmirante Fernando ‘N’, señalado como uno de los presuntos mandos que formaban parte de la red de huachicol fiscal dentro de la Secretaría de Marina (Semar), es solo la “punta del iceberg” de una estructura organizada que operaba en las aduanas marítimas.

De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), dentro de este esquema de corrupción y contrabando de combustible también se comprobó la participación de al menos 34 marinos, entre ellos Miguel Ángel ‘N’, conocido como ‘El Capitán Sol’ o ‘El Mike’.

La investigación se originó tras la denuncia del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien en 2024 alertó al entonces titular de la Marina, Rafel Ojeda Durán, sobre posibles actos de corrupción y la existencia de una estructura interna que permitía el ingreso de combustible ilegal con respaldo institucional en puertos y aduanas.

En este entramado, los hermanos Fernando y Roberto Manuel —conocidos como ‘Los Primos’ por ser sobrinos políticos de Ojeda Durán— habrían ocupado posiciones de liderazgo, controlando nombramientos y áreas clave gracias a su influencia en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

‘El Capitán Sol’: el operador ‘en la sombra’ de la red de huachicol fiscal

Dentro de la causa penal 325/2025, la FGR menciona al capitán retirado, también apodado ‘El MK’, era un actor central en la operación del esquema de huachicol fiscal.

Uno de los elementos clave para sustentar este señalamiento son los testimonios del testigo protegido identificado como ‘Santo’, así como registros de geolocalización del teléfono de Fernando ‘N’, según revela una investigación de Aristegui Noticias.

En la foto, el exmarino Fernando 'N' es custodiado por elementos de la Interpol Argentina. (Especial)

A partir de los registros de telefonía, la Fiscalía identificó al menos cinco encuentros entre Fernando y Miguel Ángel.

Según las investigaciones, ‘El Mike’ o ‘El MK’ fungía como uno de los principales operadores de la red y era el presunto responsable de gestionar los pagos a funcionarios aduanales.

En un audio de la Marina difundido por el mismo medio, recoge el testimonio del contralmirante Fernando Guerrero Alcántar, quien denunció la red de huachicol fiscal ante los altos mandos de la Marina, Rafael Ojeda y Raymundo Morales.

En su declaración, el contralmirante señaló a dos capitanes, entre ellos ‘El MK’, por el presunto pago de sobornos en aduanas que podían alcanzar hasta los 500 mil pesos semanales y contar con la autorización de los hermanos Fernando y Roberto Manuel.

Guerrero Alcántar buscó confrontar a Fernando ‘N’, lo que derivó en dos reuniones a finales de mayo de 2024. En la primera, realizada en Coapa a través de un emisario, ‘El Mike’ negó las acusaciones; en la segunda, encabezada por Fernando en un restaurante de la zona sur de la Ciudad de México, se confrontó directamente a otros implicados.

Meses después de estos encuentros, Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de ese mismo año en Manzanillo.

Fernando ‘N’ pedirá asilo político en Argentina

La defensa legal del exmilitar capturado en Buenos Aires el 23 de abril informó el viernes que Fernando ‘N’ buscará asilo político en Argentina, luego de que México solicitara formalmente su extradición.

Su abogado, Epigmenio Mendieta, explicó que esta solicitud se debe a que existe un “señalamiento anticipado” de culpabilidad en México pese a que no “hay pruebas” concluyentes.

Asimismo, añadió que su cliente fue quien denunció esta red de huachicol “directamente a su superior jerárquico, que era Rafael Ojeda”, secretario de Marina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“Por haber denunciado por hechos, lo incriminan en la red, pero además lo señalan como líder”, argumentó Mendieta al afirmar que el acusado presentó un pasaporte que “no corresponde a su nacionalidad”, un “delito que tendrá que enfrentar” en Argentina, pues fue donde se introdujo el documento falso que lo identificaba supuestamente como guatemalteco.

Fernando ‘N’ es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, dentro de una causa por “delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”.

Con información de EFE.