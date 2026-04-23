‘La ley es para todos’: Marina celebra detención de Fernando ‘N’ en Argentina por huachicol fiscal

Fernando 'N' fue detenido por autoridades argentinas en coordinación con la Marina y la FGR.

La Secretaría de Marina celebró el arresto en Argentina de Fernando ‘N’, quien fuera su contraalmirante y que está relacionado con el caso de huachicol fiscal.

A través de un comunicado, la institución aseguró que en la Marina “la ley es para todos”, y explicó que fue gracias a las labores coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que lograron detener al hombre, que es sobrino político de Rafael Ojeda, extitular de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Como resultado de meses de trabajo coordinado, intercambio de información y seguimientos conjunto entre autoridades internacionales, tales como de Argentina y Estados Unidos; se informa que el día de hoy fue detenido en territorio argentino Fernando ‘N’, quien contaba con ficha roja emitida por la Interpol”, se lee en el comunicado.

Finalmente, informó que darán seguimiento a los procesos legales para la extradición a México de Fernando ‘N’, además de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

¿Qué sabemos de la detención de Fernando ‘N’, contraalmirante de la Marina?

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, Fernando ‘N’, sobrino político de Rafael Ojeda, había ingresado a Argentina el pasado 1 de abril utilizando una identidad falsa con un pasaporte guatemalteco y se encontraba alojado en un apartamento de alquiler temporal en el barrio de Palermo.

“Ingresó a Argentina con identidad falsa, venía desde Colombia con un pasaporte guatemalteco trucho (falso). Es Fernando ‘N’ (...), buscado por la CIA y con alerta roja de Interpol. Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos”, dijo la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, en un vídeo en la red social X.

Las labores de inteligencia, coordinadas con ayuda de la Interpol, permitieron su detención.

Fernando ‘N’: ¿Cómo está relacionado con el caso de huachicol fiscal?

En la trama de huachicol fiscal, Fernando ‘N’, de 47 años de edad, presuntamente lideró a un grupo de marinos involucrados en un esquema que permitía la entrada de buques provenientes de Estados Unidos, que transportaban millones de litros de combustible ilegal.

En marzo del año pasado se reportó que la red criminal de marinos permitió la entrada de un buque con 10 millones de litros de huachicol a Tampico, Tamaulipas, que fue incautado por las autoridades.

Como sanción, se le dio de baja de la Armada de México junto a los otros marinos involucrados, y para noviembre del año pasado no llegó a su comparecencia en el Penal del Altiplano, por lo que se le consideró un prófugo de la justicia.

Fernando ‘N’ estaría acusado por el delito de contrabando de hidrocarburos, entre otros delitos relacionados con la red criminal.

Con información de EFE.