Secretaría de Marina actualiza el caso de huachicol: ¿Qué pasó con los marinos involucrados?

El secretario de Marina explicó qué ocurrió con los funcionarios de la Semar involucrados en la red de huachicol.

¿Qué pasó con los casos de huachicol? El almirante Raymundo Pedro Morales informó que ya fueron dados de baja los integrantes de la Secretaría de Marina involucrados en este delito.

“Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tiene quince días para poner sus recursos de revisión. Algunos ya se cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando a lo que las autoridades determinen”, explicó el titular de la Semar durante la conferencia ‘mañanera’ de este jueves 22 de enero.

Raymundo Pedro Morales detalló que en la Marina, cuando uno de sus integrantes no puede cumplir con sus obligaciones, es dado de baja y por eso se tomó dicha medida. En total, son cuatro integrantes de la Secretaría de Marina los involucrados en el caso de huachicol.

¿Qué sabemos sobre los integrantes de la Marina involucrados en un caso de huachicol?

Dos de los integrantes de la Secretaría de Marina involucrados en el caso de huachicol son Francisco Javier Antonio Martínez y Roberto Farías, acusados de liderar una red de huachicol fiscal.

Además, están involucrados también funcionarios de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas, así como empresarios.

La Secretaría de Seguridad anunció la detención de 14 personas que formaban parte de dicha red criminal, entre ellos estaba Fernando Farías, cabeza de la organización.

Farías es el integrante de más alto rango en la Marina involucrado en el caso. Era vicealmirante y fue detenido el 2 de septiembre.

Así se detectó el caso de huachicol fiscal

En septiembre, un juez federal vinculó también a nueve integrantes de la Marina y cinco civiles quienes están señalados por participar en el esquema de huachicol.

Como parte de esa red se permitió la entrada de 31 embarcaciones para introducir ilegalmente a México millones de litros de combustible desde Estados Unidos.

Dicho caso se hizo emblemático tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

La Secretaría de Seguridad detalló que la embarcación llegó en marzo presuntamente cargada de aditivos para aceites lubricantes, por lo que fue interceptado.

La red de huachicol operaba con documentos falsos y el apoyo de funcionarios de distintas dependencias. Operaba de tal manera que se facilitaba la introducción ilícita de combustible.

Hasta que finalmente esas operaciones fueron detectadas por depósitos y retiros de dinero en efectivo, adquisición de bienes y autos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguro por “montos superiores, lo que resultaba incongruente con un perfil de las personas investigadas”, mencionó Harfuch.