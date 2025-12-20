‘Operación Sable’: Desarticulan red de huachicol vinculada al CJNG en Oaxaca

Detienen al líder de una célula criminal vinculada al CJNG dedicada al huachicol en Oaxaca. (@FISCALIA_GobOax)

La Fiscalía General del estado de Oaxaca informó sobre la detención de tres integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo y traslado de combustible, que operaba en la ciudad de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, y que presuntamente está vinculado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la dependencia precisó que los detenidos operaban bajo la fachada de una asociación de transportistas y que uno de ellos, identificado como R.J.G.E., fungía como líder del grupo delictivo cercano al CJNG.

“Se detuvieron a tres hombres, entre ellos R.J.G.E. y R.J.G.L. (padre e hijo), ambos dijeron ser traileros”, detalló el documento sobre estas dos personas originarias de Cuernavaca, capital de Morelos.

También señaló que, durante la llamada Operación Sable, los elementos de seguridad arrestaron a una tercera persona identificada como E.S.V.

¿Qué aseguraron a los líderes de la célula vinculada al CJNG enfocada en el huachicol?

Respecto a este operativo, en el que también aseguraron camionetas, drogas y 200 mil pesos mexicanos (alrededor de 11.090 dólares), la fiscalía local indicó que contó con la colaboración de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, a partir de trabajos de inteligencia para localizar a los tres objetivos prioritarios.

“Las investigaciones establecen que R.J.G.E. es el líder de esta célula delictiva que operaba bajo la fachada de una asociación de transportistas, aunque en realidad se dedicaban a actividades ilícitas como la extracción ilegal y el transporte de hidrocarburos, mejor conocida como huachicol”, subrayó la fiscalía.

Además, explicó que la desarticulación de este grupo local, al mantener presuntos vínculos delictivos con el CJNG, representa un “golpe de alto impacto a la estructura financiera y logística de la organización criminal en la región, que debilita su capacidad de financiamiento y operación territorial”.

El CJNG figura en la lista de organizaciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos, al ser considerado durante años como uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, junto al Cartel de Sinaloa.

En los últimos años, las organizaciones criminales que operan en México diversificaron las actividades delictivas con las que nutren sus venas financieras para aumentar su presencia y control en las diferentes regiones.