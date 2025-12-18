EU debilita a ‘El Mencho’: Dan más de 11 años de prisión a ‘El Guacho’, yerno del líder del CJNG

‘El Guacho’ vivía en California bajo una identidad falsa, cuando fue arrestado en noviembre de 2024. (Foto: Especial)

Beryl Howell, jueza federal de Distrito en Washington, condenó este jueves a 11 años y ocho meses de prisión a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gutiérrez Ochoa, conocido como ‘El Guacho’ y quien había fingido su muerte, fue encontrado penalmente responsable de lavar millones de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico en California, Estados Unidos.

¿Quién es ‘El Guacho’?

‘El Guacho’ vivía en California bajo una identidad falsa, cuando fue arrestado en noviembre de 2024 al ser identificado como líder del CJNG que dirigió el tráfico de narcóticos letales en Estados Unidos, cuyas autoridades usaron este caso para mandar un mensaje a los traficantes: “Los encontraremos y los llevaremos ante la justicia”, dijeron.

Para la fiscalía estadounidense, este hombre de 28 años es un agente peligroso y entrenado, quien se infiltró secretamente en Estados Unidos para cumplir las órdenes que le impuso el CJNG.

“Durante la última década, Cristian Gutiérrez Ochoa, un estrecho colaborador del máximo líder del CJNG, presuntamente dirigió la importación de toneladas de metanfetamina y cocaína a los Estados Unidos y participó en actos violentos para apoyar las actividades delictivas del cártel”, dijo en su momento Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.

Para la fiscalía estadounidense, el CJNG es responsable de una violencia sin precedentes en México y contribuye a alimentar la mortal crisis de drogas en Estados Unidos.

¿Por qué buscan a ‘El Guacho’ en México?

El ahora sentenciado, es buscado en México bajo sospecha de secuestrar a dos miembros de la Secretaría de Marina, en noviembre de 2021, tras el arresto en Zapopan, Jalisco, de Rosalina González Valencia, esposa de ‘El Mencho’, cuya libertad querían garantizar. Por estos hechos, ‘El Guacho’ tiene en México orden de arresto vigente.

Después Gutiérrez Ochoa huyó a Estados Unidos, asumió una identidad ficticia y vivió en una residencia de lujo en Riverside, California, valuada en 1.2 millones de dólares y comprada por operadores del CJNG con ganancias del narcotráfico.

Según documentos del tribunal, ‘El Mencho’ puede haber ayudado a Gutiérrez Ochoa en su plan para fingir su propia muerte, diciéndoles a sus asociados que asesinó a Gutiérrez Ochoa por mentir, lo que le ayudó a colarse en los Estados Unidos para estar con su esposa, Laisha Oseguera González, hija de ‘El Mencho’.

¿Por qué condenaron a ‘El Guacho’?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, quien a la fecha sigue prófugo.

En tanto, Gutiérrez Ochoa fue imputado por los delitos de asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina, teniendo conocimiento, intención y motivos razonables para creer que esas sustancias controladas serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos.

También se le acusó de asociación delictuosa para blanquear las ganancias del narcotráfico del CJNG.

El yerno de ‘El Mencho’ aceptó todos los cargos que se le imputan y calificó como un error su involucramiento en actividades relacionadas con el narcotráfico. Dijo arrepentirse de su comportamiento y prometió “nunca más volver a cometer un error como este en mi vida”.