Detienen en Colima a Luis ‘El Chalamán’, presunto integrante del CJNG y familiar de ‘El Mencho’

'El Chalamán' fue detenido en Colima y tiene orden de extradición a EU. (Foto: Especial)

Luis ‘S’, ‘El Chalamán’, presunto integrante de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y familiar directo de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fue detenido a través de un operativo de fuerzas federales en Colima.

Personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional, además de la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, aseguraron a ‘El Chalamán’ sobre la avenida Benito Juárez, en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, después de acciones recurrentes de vigilancia.

El operativo se registró durante la mañana del sábado 23 de agosto, y fue este lunes que se reportó oficialmente su detención, y se le cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Las autoridades federales indicaron en un comunicado que su aseguramiento representa un nuevo golpe a la estructura del CJNG.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a personas generadoras de violencia”.

Existen pocos datos oficiales sobre ‘El Chalaman’, y según información judicial ya había sido detenido por marinos el 28 de mayo de 2011, también en Colima, donde se le decomisaron armas largas, cartuchos, y un vehículo.

Colima es su presunta zona de injerencia, y se le señalaba de envío de mariguana y drogas sintéticas a Estados Unidos.

En el expediente se describen sus acusaciones a elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) por extorsión y actos de tortura; en su momento, esos policías federales fueron detenidos y recluidos.

La importancia de Colima para el narco

En el estado de Colima se ubica el Puerto de Manzanillo, donde se ha detectado el movimiento de precursores químicos, procedentes de Asia, los cuales son utilizados para la elaboración de drogas sintéticas y metanfetaminas.

Este sitio tiene conexiones a localidades del océano Pacífico y conecta por carretera a Jalisco y Michoacán.