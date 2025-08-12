De ‘Don Rodo’, hermano del ‘Mencho’, a ‘La Tuta’: ¿Qué narcos tienen orden de extradición a EU?

La FGR no reveló los nombres de los 26 narcos extraditados a Estados Unidos, pero se confirmó que el hermano del 'Mencho' sí fue entregado.

En menos de ocho meses, México realizó la segunda entrega masiva de narcos a Estados Unidos. 26 líderes del crimen organizado fueron extraditados a EU este martes 12 de agosto, confirmaron autoridades de ambos países.

Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) no confirmó los nombres de los 26 narcos trasladados a Estados Unidos, el comunicado que difundió sí ofrece una clave sobre quiénes podrían estar en manos de EU en este momento.

“Esta mañana fueron trasladadas a los Estados Unidos de América 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública. Todos tienen orden de extradición”, informaron la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, en una tarjeta informativa.

La clave para saber qué narcos habrían sido trasladados a EU está en la característica de que “todos tienen orden de extradición”.

El Financiero realizó una revisión de líderes del narco en México con orden de extradición a Estados Unidos. Esto es lo que se encontró.

¿Qué miembros del CJNG tienen orden de extradición?

El Cártel Jalisco Nueva Generación, fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, es una de las organizaciones criminales cuyos líderes detenidos sí tienen órdenes de extradición a EU.

Abraham Oseguera Cervantes es hermano de Nemesio Oseguera. A finales de julio pasado, un juez negó un amparo para evitar la extradición de ‘Don Rodo’.

La extradición de 26 narcos a EU es la segunda entrega masiva de líderes del crimen organizado; la primera fue en febrero pasado. (Gemini AI)

‘Don Rodo’ fue procesado por delitos contra la salud, entre ellos la posesión de metanfetamina, armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Además, sería responsable de lavar dinero para su hermano ‘El Mencho’, a quien ayudó con la compra de terrenos, ranchos y propiedades, además de apoyar operaciones con recursos de procedencia ilícita con el apoyo de notarios de Jalisco.

Entre los líderes del CJNG que tienen órdenes de extradición a EU están:

¿Están ‘Los Chapitos’? Estos integrantes del Cártel de Sinaloa tienen orden de extradición

El Cártel de Sinaloa también está en la mira de Washington. Los líderes del cártel fundado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera e Ismael ‘El Mayo’ Zambada que tienen orden de extradición a EU son:

Líder de La Familia Michoacana también tiene orden de extradición a EU

Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, líder de La Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios también cuenta con orden de extradición a Estados Unidos

Abigael González Valencia, ‘El Cuini’, es uno de los narcos que fueron extraditados a EU, de acuerdo con la agencia AP. (Gemini AI)

“‘La Tuta’ es un exlíder de la Familia Michoacana que se separó del grupo tras la muerte del máximo comandante de la organización, Nazario Moreno González, alias ‘El Chayo’, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad de México en diciembre del 2010”, explica el portal Insight Crime.

Después de separarse de La Familia Michoacán, Servando Gómez lideró a los Caballeros Templarios, organización del narcotráfico con las mismas características que su anterior grupo criminal

‘La Tuta’ fue capturado en Morelia, Michoacán, en febrero de 2015.

¿Qué otros narcos tienen orden de extradición?

Además de los líderes del CJNG y del Cártel de Sinaloa, otros cabecillas del crimen organizado cuenta con solicitud del gobierno de Estados Unidos para ser extraditados y enfrentar un juicio en aquel país.

El Financiero corroboró la situación de tres líderes del narco detenidos y con órdenes de extradición. Ellos son: