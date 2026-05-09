‘Alito’ presume los Juegos Olímpicos de 1968 con el PRI... y le recuerdan la masacre de Tlatelolco

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, desató una ola de críticas en redes sociales luego de presumir que, durante los gobiernos priistas, México organizó eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de 1968 y dos Copas del Mundo.

A través de su cuenta de X, el senador aseguró que con el PRI “el país funcionó, las escuelas siguieron abiertas y no se suspendió un solo día de clases”, al comparar la organización de esos eventos con la discusión reciente sobre el calendario escolar rumbo al Mundial de Futbol 2026.

“Esa es la diferencia entre saber gobernar y administrar la improvisación. El PRI sí sabe gobernar”, afirmó Moreno Cárdenas.

Sin embargo, usuarios de redes sociales respondieron recordándole la matanza estudiantil de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, apenas unos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México.

“No suspendieron clases, MATARON ESTUDIANTES”, respondió una usuaria en referencia a la represión del movimiento estudiantil durante el gobierno del expresidente priista, Gustavo Díaz Ordaz.

La publicación de ‘Alito’ Moreno provocó indignación entre los usuarios de X, quienes acusaron al también senador de omitir la masacre en la Plaza de las Tres Culturas y las vidas perdidas tras el terremoto del 85, ocurrido un año antes del Mundial México 86.

“El 68 estuvo ordenado porque tuvimos a la nación de rehén a punta de cañón”, “El del 68 el PRI lo garantizó a punta de genocidio” y “No el PRI presumiendo su historia y eligiendo como ejemplo el año de 1968”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la publicación del legislador.

En su mensaje, ‘Alito’ Moreno también compartió un comunicado de prensa de la Unión de Padres de Familia (UNPF), en la cual expresan su “enérgico rechazo y profunda indignación ante el acuerdo anunciado por la SEP y el CONAEDU de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio bajo el pretexto de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol”.

La UNPF apuntó que la medida es un “grave error” y señaló que México cuenta con un altos índices de rezago educativo en “prácticamente todas las evaluaciones nacionales e internacionales”.

‘Alito’ exige la renuncia de Mario Delgado a la SEP

En medio de la polémica, el líder nacional del PRI también demandó la renuncia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, a quien acusó de “destruir el sistema educativo”.

El dirigente priista afirmó que la dependencia federal “se ha convertido en un caos permanente” y exigió la salida de Delgado Carrillo “por su ineptitud e incapacidad”.

“Primero anunció adelantar el fin del ciclo escolar por el Mundial de Futbol y después la propia Presidencia tuvo que corregirlo frente al rechazo de madres y padres de familia”, afirmó en una publicación.

“Mario Delgado representa a los narcopolíticos de Morena. Está señalado por sus vínculos con redes de huachicol fiscal y personajes ligados al crimen organizado, mientras México enfrenta una de las peores crisis educativas de su historia”, criticó ‘Alito’ Moreno.