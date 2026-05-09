Recorte al ciclo escolar: IMCO alerta por aumento en rezago educativo y carga en el hogar para mujeres

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que recortar el ciclo escolar 2026-2027 como lo propuso la Secretaría de Educación Pública por las altas temperaturas y el Mundial 2026, tendría impactos importantes en el aprendizaje y la permanencia escolar en México.

A través de varios mensajes publicados en sus redes sociales, alertó que el país enfrenta actualmente un escenario marcado por el rezago educativo, bajos niveles de aprendizaje y caída en la escolarización en todos los niveles de educación básica.

De acuerdo con el organismo, 24.5 millones de mexicanos enfrentan rezago educativo y más del 30 por ciento de la población en estados como Chiapas y Oaxaca no concluyó la educación obligatoria.

En ese contexto, el IMCO sostuvo que reducir semanas de clases “puede profundizar las desigualdades y rezagos acumulados del sistema educativo”, particularmente entre estudiantes con mayores condiciones de vulnerabilidad.

¿Qué implicaría reducir el ciclo escolar 2026-2027?

El IMCO señaló que el recorte que anunció la SEP no solo representaría cinco semanas menos de actividades escolares, sino también posibles afectaciones en el desarrollo de habilidades académicas.

Detalló que la medida impactaría a 23.3 millones de estudiantes y aumentaría la carga de cuidados en los hogares, especialmente para las mujeres.

En este caso, aseguró que las mujeres destinan alrededor de 40 horas a la semana a las tareas del hogar y de cuidados: dos veces más que los hombres.

“Ante la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio, más de un mes antes de lo previsto. ¿Qué impacto tendrá esto en la carga de cuidados de las familias, especialmente de las mujeres?“, señaló.

Además, sostuvo que las decisiones de política educativa deben contar con planeación, evidencia y perspectiva de género antes de implementarse.

El IMCO alertó sobre algunas implicaciones que tendría recortar el ciclo escolar.

IMCO alerta por rezago en matemáticas

El IMCO destacó que México enfrenta un rezago importante en aprendizaje matemático.

Según sus datos difundidos, el 66 por ciento de los estudiantes no domina operaciones matemáticas básicas y solo 34 por ciento logra resolver problemas matemáticos elementales.

“Ningún estudiante alcanza el mayor nivel de razonamiento matemático”, acusó.

A ello se suma una caída en la tasa de escolarización entre los ciclos 2014-2015 y 2024-2025:

Preescolar: de 71.9 a 63.6 por ciento.

Primaria: de 98.6 a 94.5 por ciento.

Secundaria: de 87.6 a 82.2 por ciento.

Para el organismo, la prioridad debería enfocarse en cerrar brechas educativas y garantizar que niñas, niños y adolescentes permanezcan en las aulas y desarrollen habilidades fundamentales.

¿Se adelanta el cierre del ciclo escolar?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció el pasado jueves que adelantaría del 15 de julio al 5 de junio el cierre del ciclo escolar 2025-2026 debido a la ola de calor y al Mundial de Futbol 2026.

Ante la polémica por el adelanto de las vacaciones escolares, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes que el calendario escolar aún no está definido y pidió garantizar que niñas y niños no pierdan clases.

El viernes, Delgado anunció que revisará nuevamente el calendario escolar de la SEP y presentará una propuesta definitiva el próximo lunes 11 de mayo.

Junto al secretario de Educación de Sonora, el funcionario informó que, “tal y como lo señaló hoy en la mañanera nuestra presidenta”, el lunes volverá a reunirse con las y los titulares de Educación de todos los estados para analizar de nuevo el calendario escolar 2025-2026.