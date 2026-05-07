SEP recorta clases por ola de calor y Mundial: ¿Cuándo iniciará el ciclo escolar 2026-2027?

El nuevo ciclo escolar 2026-2027 tendrá un periodo de actividades llamado 'reforzamiento de actividades', explicó Mario Delgado, titular de la SEP.

Las clases de la SEP terminarán el próximo viernes 5 de junio después de que los secretarios de Educación de los 32 estados llegaron a un acuerdo para adelantar el cierre del ciclo escolar.

Mario Delgado, secretario de Educación federal, aclaró que el recorte al calendario de la SEP 2025 obecedió a dos razones: El pronóstico de olas de calor en junio y julio y la celebración del Mundial 2026.

“Las labores administrativas que hacen las y los maestros en cada cierre escolar terminará el 12 de junio. Tendremos este receso hasta agosto”, explicó Delgado en un video publicado en redes sociales.

Esta es la fecha de inicio del ciclo escolar 2026-2027

Debido al recorte de clases, Mario Delgado adelantó cambios para el ciclo escolar 2026-2027. El funcionario explicó que habrá dos semanas de “reforzamiento de aprendizajes” que irán del 17 al 28 de agosto.

El inicio oficial del nuevo ciclo escolar será el lunes 31 de agosto.

Los maestros regresarán antes, el lunes 10 de agosto, para una “semana de Consejo Técnico” como parte de la preparación para el nuevo ciclo escolar.

¿Cuánto durarán las vacaciones de verano 2026 de la SEP?

Dado que las clases para el nivel básico terminarán el viernes 5 de junio y el nuevo ciclo escolar 2026-2027 comenzará hasta el lunes 31 de agosto, los estudiantes disfrutarán de 86 días de vacaciones.

Con el anuncio de este jueves, Mario Delgado contestó las peticiones de la Ciudad de México y Nuevo León, estados que recibirán nueve partidos del Mundial 2026 y que habían pedido suspender clases o adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026.

La jefa de Gobierno Clara Brugada había pedido paro a la SEP y a la IP con ‘puentes’ y permisos para hacer home office durante los días que haya partidos en el Estadio Banorte, al sur de la Ciudad de México.

En el caso de Nuevo León, el gobernador Samuel García había propuesto que el ciclo escolar 2025-2026 terminara el viernes 19 de junio o que a partir de esa fecha las clases pasaran a ser en línea “y pueda convivir la ciudad con el tráfico, con todo el movimiento que habrá de turistas”.

Protestas de maestros, el ‘pendiente’ de la SEP rumbo al Mundial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que hará un paro nacional durante el Mundial 2026 e instalará un plantón en el Zócalo, sede de uno de los FIFA Fan Fest.

“No estamos en contra de la afición (...) estamos en contra de que no haya acceso para el pueblo a boletos de 50 mil pesos para arriba, estamos en contra de un Mundial en donde la FIFA no pagará impuestos y estamos en contra de que se nos diga que nos quedemos en casa para que los turistas vengan y disfruten“, afirmó el secretario general de la Sección 9 Democrática, Pedro Hernández, a finales de abril.

El magisterio adelantó que realizará una Asamblea Nacional Representativa el próximo sábado 16 de mayo para afinar los detalles del paro nacional.