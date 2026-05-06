¿Será ‘Samuelón’? Samuel García y Mariana Rodríguez revelan sexo de su tercer bebé

En las imágenes se ve a la pareja que carga cada uno a una de sus hija, Isabel y Mariel. (Foto: Video)

Unos días después de haber anunciado su tercer embarazo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, confirmaron este miércoles 6 de mayo que serán padres de una niña, la tercera del matrimonio.

“¡Siento que estoy soñandooo!”, publicó el gobernador emecista en sus redes sociales en donde dieron a conocer la noticia con un video.

En las imágenes se ve a la pareja que carga cada uno a una de sus hija, Isabel y Mariel, la segunda y primera, respectivamente, y que explotan un globo con confeti color rosa.

“El más afortunado y feliz!! Gracias por escogernos, mi amoor”, escribió junto al video en el que muestra la revelación del sexo.

¿Qué será la tercer hija de Samuel García y Mariana Rodríguez?

Fue el pasado 22 de abril cuando la pareja anunció el embarazo, lo que generó una gran cantidad de reacciones en sus redes sociales, muchas de ellas pronosticando la llegada del primer varón del matrimonio.

Sin embargo, esta tarde confirmaron que sería una nueva pequeñita.

Durante la revelación se acompañaron de sus otras dos hijas: Mariel, quien acaba de cumplir 3 años, e Isabel, que en julio cumplirá su primer año.

En la página de Facebook de Mariana Rodríguez, el video acumula 142 mil reacciones y más de 4 mil comentarios. Mientras que en la red social de Samuel García son más de 50 mil reacciones.

Samuel y Mariana revelan el sexo de su tercer bebé.

La pareja de Nuevo León buscará tener 7 hijos

A principios de mayo, revivieron en redes sociales una entrevista del gobernador en la que aseguraba haber firmado un contrato con Mariana Rodríguez para tener 7 hijos.

La entrevista se dio en un canal de televisión local el año pasado, cuando hablaba de su segunda hija.

“¿Oye y vas a estar así hasta que llegue el niño?”, cuestionó la periodista.

“Pues cuando éramos novios Mariana y yo, como abogado, saqué un contrato ahí viejo que se llama de esponsales, que está en el Código Civil de Nuevo León, y ahí firmó Mariana que siete hijos”, dijo el gobernador García.

“¿Es en serio?”, replicó la conductora de televisión local.

“Sí y ahí está firmado y yo le voy a echar ganas”, concluyó.