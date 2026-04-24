¡Cuack! Pato Zambrano destapa su candidatura por Santa Catarina con MC tras invitación de Samuel García

Afuera de un módulo del INE, a donde acudió presuntamente a hacer un trámite relacionado con la ubicación de su domicilio, el influencer, activista y ahora militante de Movimiento Ciudadano, Patricio Zambrano, anunció que fue invitado por el gobernador Samuel García para participar como candidato del partido naranja a la alcaldía de Santa Catarina, Nuevo León.

“He sido invitado, con mucho orgullo, con mucho honor se los digo, por el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, por el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, a participar por la alcaldía para Santa Catarina, Nuevo León”, apuntó.

A pesar de que se le ha identificado como vecino del municipio Monterrey, en el que ha buscado ser alcalde en al menos tres ocasiones por diferentes partidos, aseguró tener una cercanía con Santa Catarina, donde asegura haber vivido desde niño.

“Un municipio que me es totalmente familiar, el cual conozco y participo, y hemos vivido desde niños”, agregó en un video en el cual se observa que muestra un documento del INE.

En 2024 buscó ser alcalde de Monterrey por el Partido Vida; antes había buscado el mismo cargo por el PT. Mientras que en 2021 buscó sin éxito ser diputado local también por Monterrey.

Zambrano se perfila para contender por la alcaldía Santa Catarina

En fechas recientes, ya como militante de Movimiento Ciudadano, ha recorrido y expuesto las principales problemáticas de Santa Catarina.

Incluso, la noche del 15 de septiembre del año pasado encabezó una marcha y protesta en contra del alcalde morenista Jesús Nava, acusándolo de un supuesto sacrificio masivo de perros en el Centro de Bienestar Animal.

Durante la manifestación, que se tornó violenta, intentó irrumpir junto con los manifestantes en la explanada de la Torre Administrativa, donde estaba a punto de llevarse a cabo el festejo por el Grito de Independencia.

La tarde de este viernes publicó un video grabado afuera del módulo del INE ubicado en Paseo Santa Catarina; antes de concluir su discurso mostró un documento que da cuenta de un trámite, al parecer para poder ser candidato de esa ciudad.

“Siempre en favor de la gente de Santa Catarina... Denme la bienvenida (muestra el documento del INE) porque en una de esas se hace”, concluyó.