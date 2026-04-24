‘Abelina va’: Alcaldesa de Acapulco se apunta para la gubernatura de Guerrero en 2027

Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, señaló que espera el proceso de Morena en busca de una candidatura.

Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, confirmó su participación por la candidatura de Morena para ir por la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones de 2027.

Al ser cuestionada luego de que Esthela Damián, exconsejera jurídica de la presidencia, renunciara a su cargo para poder contender por la candidatura de Morena.

Esthela Damián, consejera jurídica de la Presidencia, buscará la gubernatura de Guerrero, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana.

Al respecto, la alcaldesa de Acapulco dio la bienvenida a Damián y advirtió que ella misma buscará esa candidatura.

“Yo digo que en el camino de la democracia cabemos todos, es el pueblo el que elige. Bienvenida a Guerrero, bienvenida. Vamos a esperar el tiempo, lo que marca la ley, solo digo que Abelina va”, apuntó en un mensaje a medios.

En días pasados, Abelina López comentó que se siente fuerte rumbo al proceso electoral de Morena.

“Mis 41 años me ubican como una mujer fuerte, una mujer de territorio, el pueblo lo sabe, conoce a Abelina y ahí estamos, va a llegar el momento”, expresó a reporteros en un evento del Tianguis de Barrios.

Al ser cuestionada sobre si estaba lista para que salga la convocatoria de Morena para la gubernatura, la presidenta municipal de Acapulco admitió que ella está esperando el momento.

En marzo, el senador Félix Salgado Macedonio admitió que está impedido para aspirar a la gubernatura de Guerrero en 2027, debido a que su hija, Evelyn Salgado Pineda, es la actual gobernadora. Esto se debe a los lineamientos de no reelección y anti nepotismo electoral.

¿Quiénes buscan la candidatura de Morena para Guerrero?

La presidenta Claudia Sheinbaum dio un ultimátum a funcionarios en un mensaje desde la conferencia matutina el pasado 16 de abril, al advertir que quienes trabajan en el gobierno y tienen la intención de participar por un cargo público en las elecciones de 2027, deben renunciar pronto, pues las encuestas de Morena iniciarán en junio.

Pocos días después, el 22 de abril, Sheinbaum reveló que la consejera jurídica de la Presidencia Esthela Damián le presentó su renuncia: “Me dijo que quería irse a trabajar a Guerrero”, apuntó.

Por ello, Sheinbaum invitó a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, a formar parte del gabinete para cubrir el cargo en la consejería jurídica.

A principios de marzo, el Consejo Nacional de Morena acordó el calendario y las reglas para selecciones a sus candidatas y candidatos para las elecciones de 2027, en las que se renovarán las gubernaturas de 17 estados. La designación está prevista para el 22 de junio.

Morena ratificó que utilizará el método de las encuestas para definir a las y los candidatos, en un proceso de cuatro etapas.

En las elecciones de 2027 se renovarán los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.