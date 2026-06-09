La ‘bendición’ de México 1986: ¿Cuántos triunfos lleva la Selección Mexicana en juegos debut de Mundial?

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica este jueves en su debut en el Mundial 2026.

La Selección Mexicana pone a sufrir a sus aficionados en cada mundial por el nerviosismo que representa el partido debut. Y en esta ocasión, en casa y con su gente, ‘el Tri’ tendrá que enfrentar a Sudáfrica este jueves 11 de junio.

Aunque México ha tenido el honor de abrir un Mundial hasta en ocho ocasiones, los resultados no habían sido los mejores hasta la época moderna.

Así ocurría también con cada partido debut de la Selección Mexicana, fuera o no el de la inauguración del mundial. Pero llegó el torneo en casa de 1986 y a partir de ese momento, la suerte para los de verde, blanco y rojo cambió para bien.

Cuando México era ‘un flan’ en sus debuts mundialistas

La Selección Mexicana tuvo el honor de disputar el primer partido en la historia de los mundiales, en Uruguay 1930, cuando se enfrentó a Francia y recbió la primera derrota y goleada por 4-1.

Luego de ese partido, la Selección Mexicana cayó en una espiral de más y más derrotas consecutivas, por lo que sus partidos debut no solo significaban caídas, sino llevarse goleadas sin poder marcar siquiera un tanto.

Fue después de 36 años y cinco mundiales que el equipo mexicano logró, en Inglaterra 1966, su primer punto en un juego debut. En esa ocasión se volvió a medir a Francia y le arrancó el empate a un gol.

Cuatro años después llegó la primera oportunidad de México de ser anfitrión, pero la victoria en juego debut no pudo ser. Ante un Estadio Azteca pletórico, el equipo nacional empató a cero tantos con la Unión Soviética.

La siguiente derrota mexicana en su primer partido del Mundial fue en Argentina 1978, en la desastrosa participación. El rival estaba a modo, Túnez; sin embargo, los africanos se llevaron el triunfo por 3-1.

Juegos debut de México en mundiales sin ganar:

Uruguay 1930: Francia 4-1 México.

Brasil 1950: Brasil 4-0 México.

Suiza 1954: Brasil 5-0 México.

Suecia 1958: Suecia 3-0 México.

Chile 1962: Brasil 2-0 México.

Inglaterra 1966: Francia 1-1 México.

México 1970: México 0-0 URSS.

Argentina 1978: Túnez 3-1 México.

México 1986, la suerte le cambia al Tricolor

La segunda oportunidad de México como anfitrión llegó en 1986. De nueva cuenta el escenario era ideal para el primer triunfo en juego debut, con el Estadio Azteca apoyando para vencer a Bélgica.

Y así ocurrió, la Selección Mexicana derrotó 2-1 a los ‘Diablos Rojos’ y se quitó de encima 56 años sin ganar su primer partido de cualquier mundial.

El Estadio Azteca será un factor importante para la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

A partir de ese momento, el Tricolor cambiaría su historia. Aunque en Estados Unidos 1994 tropezó con Noruega en su debut mundialista por un apretado 1-0, desde entonces el saldo ha sido positivo.

Entre Francia 1998 y Alemania 2006, la Selección Mexicana ganó sus juegos debut, hasta que en Sudáfrica 2010 los anfitriones le sacaron el empate.

De Brasil 2014 a Qatar 2022, el equipo mexicano ha tenido dos victorias y un empate en su primeros partidos mundialistas, en los cuales no ha permitido un solo gol.

La buena racha de la Selección Mexicana: