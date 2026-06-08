El ‘Tri’ no convence: 65% de los mexicanos desconfía de la Selección, según encuesta

La Selección Mexicana buscará aprovechar la localía en el Mundial 2026, aunque la mayoría de los encuestados no la ve como candidata al título. (Foto: Cuartoscuro.com)

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el interés de los mexicanos por la máxima competencia del futbol aumentó durante mayo, aunque la mayoría de la población mantiene reservas sobre el desempeño de la Selección Mexicana.

De acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero realizada en mayo de 2026, el porcentaje de personas que dijo estar muy o algo interesada en el Mundial pasó de 29 a 43 por ciento entre mediados y finales de ese mes. Con ello, el promedio mensual se ubicó en 37 por ciento.

El interés en el Mundial aumentó. (Gráfica: El Financiero)

La cifra es similar a la observada antes de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando el interés registrado fue de 37 y 39 por ciento, respectivamente.

El sondeo también muestra diferencias por género. Entre los hombres, 44 por ciento manifestó estar muy o algo interesado en el torneo, mientras que entre las mujeres la proporción fue de 32 por ciento.

Sin embargo, el dato que más refleja el ánimo de la afición es el relacionado con la confianza en el representativo nacional. Al preguntar cuánta confianza tienen en la actual Selección Mexicana, 35 por ciento respondió que tiene mucha o alguna confianza, mientras que 65 por ciento dijo tener poca o ninguna confianza.

La confianza de los aficionados en la Selección Mexicana se mantiene baja a unos días del inicio del Mundial 2026. (Gráfico: El Financiero)

Los resultados son prácticamente iguales a los registrados entre febrero y marzo de este año, cuando 36 por ciento expresó confianza y 60 por ciento manifestó desconfianza.

La encuesta indica además que los hombres confían más en el combinado nacional que las mujeres. Entre la población masculina, 42 por ciento dijo confiar mucho o algo en el equipo, frente a 29 por ciento de las mujeres.

Entre quienes siguen con mayor atención el Mundial, la percepción mejora. En ese segmento, 61 por ciento afirmó tener mucha o alguna confianza en el Tricolor.

Las personas interesadas en el Mundial confían más en la Selección Mexicana. (Gráfico: El Financiero)

¿Quién ganará el Mundial 2026? Esto dicen los encuestados

Aunque una parte de los aficionados mantiene confianza en México, las expectativas sobre una posible conquista de la Copa del Mundo son limitadas.

Según la encuesta, únicamente 6 por ciento de las personas consultadas considera que la Selección Mexicana será campeona del Mundial 2026. Entre quienes tienen interés en el torneo, la cifra aumenta ligeramente a 8 por ciento.

Al preguntar cuál selección levantará el trofeo, los encuestados señalaron principalmente a Brasil. Entre las personas interesadas en la competencia, 25 por ciento ve a la selección sudamericana como campeona.

Detrás aparecen España, con 15 por ciento de las menciones; Argentina, con 14 por ciento, y Francia, con 12 por ciento.

Los resultados reflejan que la mayoría de los aficionados identifica a las potencias tradicionales del futbol internacional como las principales candidatas al título, mientras que México aparece lejos de los primeros lugares en las preferencias.

La selección de Brasil es favorita para ganar el Mundial 2026, según encuesta. (Gráfico: El Financiero)

¿Cómo le irá a México en el Mundial? Modelo matemático da su pronóstico

Más allá de la percepción de los aficionados, un modelo matemático desarrollado por el economista y estratega financiero Joachim Klement plantea un escenario poco favorable para México en la próxima Copa del Mundo.

Klement elaboró un modelo econométrico en 2014 para analizar el desempeño de las selecciones nacionales a partir de variables como el PIB per cápita, el tamaño de la población, la temperatura promedio, la condición de anfitrión y la posición en el ranking FIFA.

El especialista ha llamado la atención porque su metodología coincidió con los campeones de los últimos tres Mundiales: Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

En entrevista con la revista Der Spiegel, el propio Klement reconoció su sorpresa por los aciertos obtenidos: “La primera vez quedé horrorizado cuando Alemania salió campeón mundial en Brasil”.

Para la edición de 2026, el modelo proyecta que México avanzaría de la fase de grupos como uno de los mejores terceros lugares. El análisis ubica a Corea del Sur como favorito del Grupo A y considera que Chequia tendría ventaja para ocupar la segunda posición.

La Selección Mexicana debuta el 11 de junio frente a Sudáfrica. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

De acuerdo con la simulación, el equipo dirigido por Javier Aguirre alcanzaría la ronda de 32 equipos, donde enfrentaría a Bélgica. En ese escenario, la Selección Mexicana sería eliminada y volvería a quedarse lejos de los cuartos de final, instancia que no alcanza desde 1986.

El mismo estudio también ofrece un pronóstico para el campeón del torneo. Contrario a las previsiones más populares que colocan a Francia, España, Inglaterra o Argentina entre los favoritos, el modelo anticipa una final entre Países Bajos y Portugal.

La predicción señala que Países Bajos conquistaría su primera Copa del Mundo tras derrotar a Portugal en el partido por el título.

Javier Aguirre se ha mostrado confiado con la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Klement ha insistido en que sus resultados no deben interpretarse como certezas: “Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico quien será el próximo campeón del mundo se trata de alguien que no tiene remedio”.

El analista sostiene que su modelo puede explicar alrededor de 55 por ciento del rendimiento de las selecciones, mientras que el resto depende de factores impredecibles y del azar, un elemento que considera especialmente relevante en un torneo ampliado a 48 equipos y con más rondas de eliminación directa.

*** Metodología: El Financiero realizó una encuesta telefónica nacional entre 800 personas mayores de edad en México. El trabajo de campo se dividió en dos levantamientos de 400 entrevistas cada uno, efectuados entre el 8 y el 13 de mayo, y entre el 21 y el 25 de mayo de 2026. La muestra incluyó líneas residenciales y celulares de las 32 entidades del país seleccionadas mediante un procedimiento probabilístico. El estudio reporta un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de +/- 3.5 por ciento.

Con información de EFE.