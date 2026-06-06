Cinebono Futbolero: ¿Cuánto cuesta y qué incluye el pase para ver los partidos del Mundial 2026 en el cine?

La promoción de Cinebono Futbolero está disponible exclusivamente para los miembros de Club Cinépolis. [Fotografía. ChatGPT]

La fiebre por la Copa del Mundo también llegará a la pantalla grande. A pocos días del silbatazo inicial, los aficionados al futbol ya buscan las mejores opciones para disfrutar de los partidos más importantes del torneo, y una de ellas son las salas de cine de Cinépolis. La cadena lanzó el Cinebono Futbolero, un paquete especial que permite asistir a varias transmisiones del Mundial 2026 a un costo más accesible que el de adquirir los boletos de manera individual.

La promoción forma parte de la cobertura que realizará la cadena de exhibición durante el campeonato que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y que arrancará el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Además de transmitir algunos de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026, Cinépolis también proyectará las semifinales y la final del torneo, lo que permitirá a los aficionados seguir parte de la competencia en pantalla grande.

¿Cuál es el precio del Cinebono Futbolero de Cinépolis, qué beneficios ofrece y cuánto cuesta cada partido?

El Cinebono Futbolero de Cinépolis es un paquete promocional que ofrece acceso a cuatro partidos del Mundial 2026 dentro de la cartelera disponible de la cadena.

La promoción está disponible exclusivamente para los miembros de Club Cinépolis y puede aprovecharse durante todo el periodo en que la empresa transmita los partidos del Mundial 2026 incluidos en su programación.

La cadena de cines ofrece dos opciones: una de 250 pesos para salas tradicionales y otra de 380 pesos para salas VIP.

Los boletos individuales para los partidos de la Selección Mexicana tendrán un costo de 89 pesos en salas tradicionales y 165 pesos en salas VIP. En el caso de los demás encuentros de la fase de grupos, el precio será de 68 pesos en salas tradicionales y 125 pesos en complejos VIP.

¿Qué partidos transmitirá Cinépolis durante el Mundial 2026?

Cinépolis confirmó la transmisión de 20 partidos del Mundial 2026. La programación contempla 17 encuentros de la fase de grupos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

Entre los partidos más destacados aparecen los tres compromisos de la Selección Mexicana en la primera ronda. Además, la cartelera incluye encuentros entre algunas de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026, como Brasil, Argentina, España, Portugal, Inglaterra y Uruguay.

Los partidos confirmados para las salas de Cinépolis son:

11 de junio: México vs. Sudáfrica.

12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay.

13 de junio: Brasil vs. Marruecos.

14 de junio: Países Bajos vs. Japón.

16 de junio: Argentina vs. Argelia.

17 de junio: Inglaterra vs. Croacia.

18 de junio: México vs. Corea del Sur.

19 de junio: Brasil vs. Haití.

20 de junio: Países Bajos vs. Suecia.

21 de junio: España vs. Arabia Saudita.

22 de junio: Noruega vs. Senegal.

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo.

24 de junio: México vs. República Checa.

25 de junio: Ecuador vs. Alemania.

26 de junio: Uruguay vs. España.

27 de junio: Panamá vs. Inglaterra.

27 de junio: Colombia vs. Portugal.

14 de julio: Semifinal 1.

15 de julio: Semifinal 2.

19 de julio: Final.

Cinépolis transmitirá los tres partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. (MEXSPORT)

¿A qué hora inicia la función para el partido entre México y Sudáfrica?

La función especial para el partido inaugural entre México y Sudáfrica comenzará antes del silbatazo inicial. De acuerdo con la información publicada por Cinépolis, el acceso para los aficionados iniciará a las 11:30 horas del jueves 11 de junio, mientras que el encuentro comenzará a las 13:00 horas.

La cadena también confirmó que el boleto incluye la transmisión del evento inaugural en el Estadio Ciudad de México, en el que participarán artistas como Shakira, Belinda, Alejandro Fernández, Maná y Los Ángeles Azules.

En este contexto, el Cinebono Futbolero se presenta como una alternativa atractiva para quienes desean vivir la emoción del Mundial 2026 de una manera diferente, con la comodidad y la calidad de imagen que ofrecen las salas de cine.