Paso a paso: ¿Cómo agregar los partidos del Mundial 2026 a tu calendario?

Así podrás tener en tu calendario los partidos del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, IA Gemini).

¿No te quieres perder ningún partido del Mundial 2026? Existen formas de agregar a tu calendario todos los juegos del próximo torneo de verano pero, ¿cuál es la más factible y segura?

Ante estas dudas, te damos algunas alternativas seguras para que puedas tener recordatorios de los partidos del Mundial 2026 que sean de tu interés sin comprometer tu seguridad o la información que tengas en tu teléfono.

¿Cómo agregar partidos para el Mundial 2026 a tu calendario?

Para infortunio de muchos, desde la app o el sitio web del Mundial 2026 no existe una manera de agregar los partidos directamente al calendario de tu teléfono.

Por ello, existe la alternativa de hacerlo desde un enlace tipo ‘suscripción’ externa en algunos sitios web. Esto puede resultar cómodo para muchos usuarios; sin embargo, al hacerlo de este modo podrían dar acceso no solo al calendario, sino también a contactos y otra información, lo cual podría no ser lo más óptimo.

En caso de que decidas usar uno de estos, te recomendamos que revises muy bien los permisos que das y que no marques más que los únicamente indispensables; en caso de que requieran más que el acceso al calendario, lo mejor sería buscar otra opción.

Pero si quieres una alternativa que, aunque menos cómoda, sea más segura, te la presentamos a continuación.

Agregar partidos del Mundial 2026 al Calendario de Google

En caso del Calendario de Google para los usuarios de Android, hay alternativas muy sencillas. La más simple consiste en el uso de una inteligencia artificial (IA) que te genere enlaces para agregar eventos sin intermediarios.

En este caso, puedes usar herramientas como ChatGPT o Google Gemini, usar un promt y modificarlo de acuerdo a los partidos o equipos de los que desees no perder pista. Por ejemplo, para los partidos de la Selección Mexicana, te recomendamos generarlos de este modo:

“Actúa como un generador de enlaces de Google Calendar. Quiero que crees un enlace directo (URL con formato “https://calendar.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE...”) para los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026″, y puedes modificarlo o reutilizarlo para equipos como Francia, Argentina, España, Brasil o cualquier otro.

En caso de que le des una screenshot del calendario oficial, podrías hacer mucho más óptimo el resultado, pues a veces las herramientas de IA cometen errores.

Ahora, solo quedará ir uno a uno con los enlaces y agregar los eventos. También le puedes especificar en el mismo prompt con cuánto tiempo de antelación quieres que te avise y otros detalles que vayan de acuerdo con tus preferencias.

¿Por qué esto no funciona para los dispositivos iOS?

El caso de los iPhone y dispositivos iOS en general, es completamente distinto, puesto que no existe un tipo de enlace libre para generación de eventos en el calendario, por lo que una IA no puede generarlo del mismo modo.

Por ello, te recomendamos agregar los eventos manualmente o la segunda alternativa, que consiste en el uso de aplicaciones oficiales.

Si no quieres hacer este trabajo o usar enlaces de los que desconozcas su nivel de seguridad, te recomendamos usar la aplicación FIFA World Cup de FIFA, la cual tiene todo el calendario oficial, y darle una visitada de vez en cuando.

También puedes estar al pendiente de lo más relevante del Mundial 2026 mediante la cobertura en El Financiero Deportes.