Llegarás a patín: Las 7 rutas peatonales para el Estadio Banorte en la inauguración del Mundial 2026

La idea central del operativo es que la mayoría de los asistentes lleguen mediante transporte público, transporte eléctrico o caminando.

Como parte del operativo de movilidad diseñado por el Gobierno de la Ciudad de México para la Copa Mundial de Futbol, los alrededores del inmueble estarán sujetos a restricciones vehiculares, por lo que la última milla se recorrerá a pie a través de siete corredores peatonales habilitados especialmente para los días de partido.

La estrategia busca reducir el tráfico en la zona de Santa Úrsula y privilegiar el uso del transporte público, unidades eléctricas y estacionamientos remotos. El resultado: todos los caminos conducen a una caminata de entre 10 y 30 minutos antes de llegar a las tribunas.

Santa Úrsula: la caminata más larga

Quienes lleguen por la zona de Santa Úrsula deberán avanzar por las calles Santo Tomás, San Cástulo, San Benjamín, San Celso y San León hasta conectar con el Circuito Estadio Azteca.

El recorrido tomará entre 20 y 30 minutos y permitirá acceder tanto a la Entrada A como a la B del estadio. Además, conecta con la lanzadera de Trolebús habilitada para el Mundial.

Desde Parque Cantera, los aficionados caminarán por Avenida del Imán hasta llegar al Circuito Estadio Azteca.

La ruta conduce principalmente hacia el Acceso A y tiene una duración estimada de entre 20 y 25 minutos. También enlaza con una zona autorizada para taxis en las inmediaciones de Gran Sur.

Circuito Estadio Azteca

Quienes desciendan cerca de la bifurcación con Periférico podrán caminar por Avenida del Imán o continuar por Luis Murillo hasta Calzada de Tlalpan.

El trayecto requiere entre 16 y 20 minutos y permite acceder a distintas entradas del inmueble.

Periférico y Renato Leduc

Esta será una de las alternativas más rápidas para quienes lleguen desde el sur de la ciudad.

La caminata inicia en el cruce de Periférico y Renato Leduc hacia la estación Huipulco del Tren Ligero. Desde ahí se podrá elegir entre las rutas hacia los accesos A o B.

Tiempo estimado: de 12 a 15 minutos.

Periférico y Calzada de Tlalpan

Otra opción de acceso será desde la zona de Huipulco, caminando por Luis Murillo y Calzada de Tlalpan.

El recorrido también toma entre 12 y 15 minutos y conecta con ambos accesos principales del estadio.

Los aficionados que utilicen taxis por aplicación tendrán como punto de descenso autorizado la zona de Acoxpa.

Desde Viaducto Tlalpan y Paseo Acoxpa deberán caminar hacia Calzada de Tlalpan para llegar al Acceso A y posteriormente continuar hacia el Circuito Estadio Azteca.

La caminata será de entre 12 y 15 minutos.

Camina desde el Tren Ligero

La ruta más directa para usuarios del Tren Ligero parte desde la estación El Vergel.

Desde ahí el trayecto hacia la puerta principal del estadio toma entre 10 y 15 minutos, convirtiéndose en una de las opciones más cortas para ingresar al recinto.

Un Mundial para caminar

Las autoridades capitalinas han sido claras: durante los partidos mundialistas no habrá acceso libre para automóviles en el perímetro inmediato del Estadio Banorte.

La apuesta es que miles de aficionados lleguen en Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús o transporte eléctrico y completen el último tramo a pie.