Presidente de Chile propone crear ‘lista de vándalos’ para quitarles programas sociales

El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó en su primera Cuenta Pública que pondrá en marcha nuevas medidas de seguridad pública en las próximas semanas, entre ellas la creación de una lista negra de “vándalos” que perderían el derecho a recibir algunas prestaciones sociales.

El gobierno creará siete grupos de trabajo centrados en la lucha contra problemas como el secuestro y el crimen organizado y, además, iniciará intervenciones en 50 “barrios críticos” de todo el país, según declaró Kast el lunes ante el Congreso.

El registro de vándalos incluiría a cualquier persona condenada por atacar a la policía, al personal hospitalario, al transporte público y a los monumentos nacionales, así como por tráfico de drogas. Estas personas perderían derechos como la educación gratuita y la pensión mínima garantizada por el gobierno, afirmó. Kast también advirtió sobre el endurecimiento de las sanciones por conductas antisociales, como el consumo de alcohol en espacios públicos.

“Nadie que quema un bus, nadie que destruye lo público, merece tener gratuidad en la educación”, dijo Kast. “Tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria”.

Una persona sostiene una bandera durante un enfrentamiento con la Policía de Chile en una manifestación contra la política de austeridad del presidente José Antonio Kast este lunes, en Santiago (Chile). (Elvis González/EFE)

El discurso de Kast se produce en vísperas del plazo de 90 días que él mismo se impuso para mostrar resultados rápidos en una de las naciones más ricas de América Latina. Aun así, sus primeros meses en el cargo han supuesto un golpe de realidad para un gobierno que prometió reactivar la economía, combatir la delincuencia y reducir el gasto público. El presidente ya destituyó a su ministra de Seguridad Pública, moderó sus objetivos de deportación de migrantes irregulares y ha tenido dificultades para contener las repercusiones de la mayor subida del precio de los combustibles en décadas, lo que aceleró la caída de sus índices de aprobación.

“Sé que golpeó fuerte. No lo minimizo y no lo voy a minimizar”, dijo Kast sobre el aumento del precio de los combustibles. “Reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el funcionamiento de algunas decisiones”.

Proyecto de Ley Económica

La campaña contra los vándalos llega siete años después de que Chile se viera sacudido por una ola de disturbios en la que se incendiaron decenas de estaciones de metro, se destruyeron autobuses y se prendió fuego a iglesias. También se produce en medio de manifestaciones contra la propia administración de Kast.

El líder chileno no es la única figura destacada de la derecha latinoamericana que enfrenta dificultades. La popularidad del presidente argentino, Javier Milei, se encuentra cerca de los niveles más bajos de su mandato, mientras que en Brasil la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro se vio envuelta en una crisis después de que este reconociera vínculos con un exbanquero que está en el centro de una investigación por fraude.

En su discurso, Kast afirmó que presentará un plan para incentivar a cientos de miles de migrantes indocumentados en Chile a abandonar voluntariamente el país y que reforzará los controles migratorios y la capacidad de deportación. También reconoció la dimensión humana del problema, señalando que muchos extranjeros han sido engañados y explotados por redes criminales.

Kast logró una victoria significativa el mes pasado cuando la Cámara de Diputados aprobó su principal proyecto de ley económica, que incluye propuestas de reducción de impuestos a las empresas, subsidios al empleo y la eliminación de los impuestos sobre las ganancias de capital en determinados tipos de ventas de acciones. Desde entonces, algunos de sus ministros han manifestado su disposición a ralentizar el debate en el Senado y considerar ajustes en aspectos clave, como las garantías fiscales, con el fin de ampliar el apoyo legislativo.

Kast, exdiputado de la Cámara de Diputados, afirmó que este amplio proyecto de ley aborda las emergencias económicas, laborales y fiscales de Chile. Señaló que garantizar su aprobación es fundamental para restablecer el crecimiento, fomentar el espíritu emprendedor y generar nuevos puestos de trabajo.

Reiteró la intención del gobierno de reducir el desempleo del 9.1 por ciento actual al seis por ciento e impulsar el crecimiento económico anual hasta el cuatro por ciento al final de su mandato en 2030. El producto interno bruto se contrajo en el primer trimestre de este año.

“Va a haber dolor. Aquí no se pueden prometer milagros”, dijo Kast. “Vamos a devolver la credibilidad en las cifras fiscales de Chile. Vamos a poner el crecimiento económico en el centro”.