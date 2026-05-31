Migrantes que soliciten ‘green card’ ya no deberán salir de EU para pedirla: DHS calma a empleadores

El Departamento de Seguridad dijo que los migrantes que puedan servir a los intereses de EU no deberán salir del país para solicitar la 'green card'.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los solicitantes de la ‘green card’ que estén altamente cualificados y con experiencia no se verán afectados por una política controvertida anunciada la semana pasada, según la cual la mayoría de las personas que buscan la residencia legal permanente tendrían que presentar su solicitud desde fuera de Estados Unidos.

La aclaración, que parecía tener como objetivo tranquilizar a empleadores e inmigrantes sobre la falta de restricciones en el proceso, se emitió en un comunicado el sábado 30 de mayo, en el que se indicaba que la guía publicada la semana pasada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos simplemente reiteraba la legislación y las políticas vigentes.

En aquel momento, un portavoz del USCIS declaró que los inmigrantes que se encontraban temporalmente en Estados Unidos y deseaban obtener la residencia permanente “debían regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”.

Esto habría modificado la práctica, vigente durante décadas, de permitir que los inmigrantes patrocinados por familiares o empleadores permanecieran en Estados Unidos mientras esperaban la residencia permanente.

El último comunicado del DHS sugirió que el requisito de solicitar la residencia desde fuera de Estados Unidos no afectaría a quienes pudieran servir a los intereses nacionales estadounidenses o aportar beneficios económicos, y que la política no impediría que ninguna persona cualificada obtuviera la residencia permanente.

Migrantes recurren a abogados

Los abogados de inmigración afirmaron haber recibido numerosas llamadas telefónicas de clientes preocupados tras el comunicado inicial del USCIS, quienes temían que la administración Trump estuviera intentando restringir la inmigración legal.

La nueva norma es “otra forma de intentar deportar a personas que, en mi opinión, no son deportables”, declaró Elizabeth Goss, abogada de inmigración en Boston, refiriéndose a la política anterior. “Es otra forma de obligar a la gente a marcharse”.

Al mismo tiempo, el DHS indicó que algunos solicitantes deberán iniciar el proceso en una embajada o consulado estadounidense fuera de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) añadió que esto no afectará a los residentes legales permanentes actuales. El New York Times y CBS News informaron previamente sobre esta declaración.