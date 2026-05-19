Trump cierra ‘llave del dinero’ a migrantes con nueva orden para bancos en EU

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a los reguladores a emitir directrices sobre los servicios bancarios para los migrantes indocumentados en Estados Unidos, una medida que podría restringir el acceso al sistema financiero en medio de la represión migratoria de la administración.

La orden, que se puede leer en este enlace, instruye al secretario del Tesoro y a otros reguladores financieros a “considerar modificaciones a la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los requisitos del programa de identificación de clientes, incluyendo la consideración de los riesgos que las tarjetas de identificación consular extranjeras representan para el sistema financiero estadounidense”, según una hoja informativa de la Casa Blanca emitida este martes 19 de mayo. Dicha ley exige que los bancos estén atentos a indicios de delito y tomen medidas al respecto.

También insta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a emitir una recomendación formal a las instituciones financieras para que identifiquen señales de alerta y patrones de actividad sospechosa.

Esta medida es menos estricta que los planes previamente anunciados, según los cuales la administración Trump consideraba la posibilidad de exigir a los bancos que recopilaran información sobre la ciudadanía de sus clientes.

Según informó Bloomberg News en marzo, dicha propuesta se topó con una fuerte oposición por parte de los grupos bancarios, preocupados por la viabilidad de verificar el estatus migratorio de los clientes. Los prestamistas también expresaron su inquietud por los posibles costos y el daño a la economía si las personas perdieran el acceso al sistema bancario.

Trump saca a migrantes del sistema bancario y pide simplificar regulaciones

Trump firmó el martes una orden judicial aparte que, según la Casa Blanca, tenía como objetivo “simplificar las regulaciones y promover la innovación financiera y la colaboración entre” las empresas de tecnología financiera, las instituciones financieras y los organismos reguladores.

Dicha orden instruye a los reguladores a “revisar las regulaciones, directrices, prácticas de supervisión y procesos de solicitud existentes” con el objetivo de identificar prácticas que podrían actualizarse para “facilitar mejor la innovación y una mayor competencia en la prestación de servicios financieros”, según una ficha informativa.

También insta a la Reserva Federal (Fed) a realizar una revisión similar y a evaluar los marcos que rigen el acceso a las cuentas de pago de los bancos de reserva.

Numerosas empresas fintech han intentado afianzarse en el sistema financiero estadounidense solicitando diversos tipos de licencias bancarias. Unas pocas, entre ellas la brasileña Nu Holdings Ltd., más conocida como Nubank, ya han recibido la aprobación condicional para operar como entidades bancarias.

La Reserva Federal, encabezada por Jerome Powell hasta el pasado 15 de mayo, también anunció el año pasado que estaba explorando un modelo para las llamadas cuentas maestras “simplificadas”, versiones reducidas de las cuentas que los bancos utilizan para mover billones de dólares diariamente a través de sus sistemas. En marzo, otorgó a Kraken una cuenta de propósito limitado, convirtiéndola en la primera entidad bancaria de activos digitales en obtener acceso directo a la infraestructura.