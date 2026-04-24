Departamento de Justicia se ‘rinde’ y desecha investigación contra Jerome Powell, presidente de la Fed

Jerome Powell ha sido criticado constantemente por Donald Trump, quien exige que renuncie a la Junta de Gobernadores de la Fed incluso después de que deje su puesto como presidente.

El Departamento de Justicia puso fin a su investigación contra el presidente de la Fed Jerome Powell, eliminando un obstáculo clave para la confirmación de su posible sucesor, Kevin Warsh.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeannine Pirro, informó en X (antes Twitter) que su oficina cerrará la indagatoria sobre las amplias obras de renovación en los edificios de la Fed, ya que estas serán revisadas por el Inspector General del propio banco central.

La decisión pone fin a una investigación —una de varias impulsadas por el Departamento de Justicia contra personas consideradas adversarias del presidente Donald Trump— que durante meses no logró avanzar, mientras los fiscales enfrentaban dificultades para establecer fundamentos que permitieran sospechar la existencia de un delito.

En una audiencia privada celebrada en marzo, un fiscal a cargo del caso reconoció que el Gobierno de Trump aún no había encontrado evidencia de algún crimen por parte de Jerome Powell, y posteriormente un juez anuló las citaciones emitidas contra la Reserva Federal.

El juez James Boasberg señaló que los fiscales habían presentado “prácticamente cero evidencia” para sospechar que Powell hubiera cometido un delito, y calificó la justificación de las citaciones como “débil y sin sustento”.

Más recientemente, los fiscales realizaron una visita sin previo aviso a un sitio de construcción en la sede de la Fed, pero se les negó el acceso, lo que provocó una reprimenda por parte de un abogado defensor, quien calificó la acción como “inapropiada”.

Nominado de Trump a la Fed, con mayores posibilidades de ser aprobado

La medida podría abrir la puerta a una rápida votación en el Senado para confirmar a Kevin Warsh, exfuncionario de alto nivel de la Reserva Federal, a quien el presidente Donald Trump, republicano, nominó en enero para sustituir a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente concluye el 15 de mayo.

El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, había señalado que se opondría a la confirmación de Warsh hasta que se resolviera la investigación contra Powell, lo que en la práctica bloqueaba el proceso.

Warsh afirmó el martes 21 de abril que nunca prometió a la Casa Blanca reducir la tasa de interés, incluso cuando el presidente reiteró sus llamados para que el banco central lo haga.

“El presidente nunca me pidió que me comprometiera con alguna decisión específica sobre tasas de interés, punto”, remarcó Kevin Warsh durante su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado. “Y tampoco habría aceptado hacerlo si me lo hubiera pedido… Actuaré de manera independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal”.

Los comentarios de Warsh se dieron apenas horas después de que Trump, en una entrevista con CNBC, fuera cuestionado sobre si se sentiría decepcionado si Warsh no recortara las tasas de inmediato, a lo que respondió: “Sí”.