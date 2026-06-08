¡Oficial! Pumas confirma la salida de Efraín Juárez tras conseguir el subcampeonato de Liga MX

Pumas confirmó la salida de Efraín Juárez. El técnico mexicano deja el banquillo del cuadro universitario tras conseguir el subcampeonato del Clausura 2026 de la Liga MX.

La noticia tomó por sorpresa a la afición auriazul, pues el proyecto de Efraín Juárez concluyó antes de lo previsto y porque el técnico parecía consolidado dentro de la institución luego de llevar al equipo a una de sus mejores campañas de los últimos años al terminar como superlíder.

“Después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido la etapa de Efraín Juárez como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales”, se lee en el comunicado.

Su salida también contrasta con las declaraciones realizadas recientemente por su representante, David Baldwin, quien aseguró que el entrenador tenía contemplado cumplir el contrato que lo vinculaba con la institución hasta finales de 2026.

“Solo para aclarar, Efraín Juárez se queda como director técnico Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos, a menos que se nos indique lo contrario”, escribió en X.

Incluso periodistas especializados como David Faitelson señalaron que se mantenía en el cuerpo técnico para la planeación de la siguiente campaña con posibles contrataciones con el objetivo de fortalecer al equipo y volver a competir por el título de campeón de la Liga MX.

La decisión del exjugador ocurre poco después de que André Jardine salió del Club América y pusiera fin a su exitoso ciclo con ‘Las Águilas’.

Pumas confirmó la salida de Efraín Juárez como DT de Pumas con un comunicado. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

¿Por qué se fue Efraín Juárez de Pumas?

El comunicado mencionó que Efraín Juárez dejó el banquillo del cuadro universitario tras una charla con la directiva sobre su salida.

Aunque anteriormente se informó de un desacuerdo en el proyecto para la próxima campaña del futbol mexicano. Una de las versiones indicó que el DT buscaba la contratación de determinados jugadores, pero las peticiones le fueron negadas, informó TUDN.

Asimismo se dijo que el estratéga renunció a su cargo a través de una llamada telefónica y a pesar de que trataron de convencerlo de quedarse, rechazó la oferta.

Por el momento no hay versiones que desmientan ni confirmen esta información.

¿Cómo fue el paso de Efraín Juárez como DT de Pumas?

Aunque su gestión fue relativamente breve, pues Efraín Juárez se unió en marzo de 2025, logró devolverle protagonismo a Pumas en la Liga MX. Bajo su mando, el equipo mostró una identidad competitiva y alcanzó resultados que no conseguía desde hacía varios torneos.

Uno de los momentos más destacados de su ciclo llegó durante el Clausura 2026, cuando los universitarios finalizaron la fase regular como superlíderes del campeonato. El conjunto auriazul logró adueñarse del primer lugar de la clasificación tras superar a Chivas, que había ocupado la cima durante varias jornadas.

Esa campaña también quedó marcada por el recorrido de Pumas en la Liguilla. Con un futbol sólido y una de las mejores defensivas del torneo, los felinos alcanzaron la final del certamen, donde cayeron ante Cruz Azul, quedándose con el subcampeonato.

Más allá del resultado, su gestión fue reconocida por revitalizar a un equipo que venía de años irregulares y por consolidar una base de jugadores jóvenes combinada con elementos de experiencia, una fórmula que devolvió la ilusión a la afición universitaria.

Efraín Juárez regresó a Pumas a una final de Liga MX tras 6 años de no conseguirlo. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

¿Quién es Efraín Juárez?

Efraín Juárez es un exfutbolista y entrenador mexicano nacido el 22 de febrero de 1988 en la Ciudad de México. Formado en las fuerzas básicas de Pumas, debutó profesionalmente con el conjunto universitario, donde conquistó el Clausura 2009.

Como jugador también desarrolló una carrera internacional. Militó en clubes como Celtic de Escocia, Real Zaragoza de España, América, Monterrey y Vancouver Whitecaps de la MLS. Además, fue seleccionado nacional.

Tras retirarse de las canchas, inició su camino como entrenador y auxiliar técnico. Su crecimiento en los banquillos lo llevó a trabajar en distintos proyectos internacionales antes de asumir el reto de dirigir a los auriazules.