Efraín Juárez fue a un centro comercial en Cancún y salió con trabajo: El encuentro que lo hizo DT

Efraín Juárez explicó que el encuentro con Ronny Deila ocurrió cuando todavía jugaba en la MLS y aprovechaba las vacaciones de invierno en México. [Fotografía. Cuartoscuro, UEFA, Shutterstock]

Si hay alguien a quien los Pumas de la UNAM le deben haber llegado a una final de la Liga MX es a Efraín Juárez. Sin embargo, también le deben agradecer a Ronny Deila, exfutbolista y entrenador noruego que fue parte importante de la formación técnica del entrenador universitario y a quien conoció por casualidad en un centro comercial de Cancún.

Efraín Juárez llegó a los Pumas tras su sorpresiva salida del Atlético Nacional, luego de conquistar la Liga y Copa de Colombia con el conjunto verdolaga. El técnico mexicano tomó al equipo universitario en uno de los momentos más complicados del proyecto y terminó por llevarlo hasta la final del Clausura 2026, donde cayeron ante Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, inventor de la ‘Muertinha’.

Detrás de ese crecimiento como entrenador apareció la figura de Ronny Deila, quien acompañó buena parte de la formación de Efraín Juárez en los banquillos. Lo que comenzó como un encuentro casual en Cancún terminó por convertirse en una relación profesional que llevó al mexicano desde el futbol de Noruega hasta la MLS.

¿Cómo conoció Efraín Juárez a Ronny Deila en un centro comercial en Cancún?

La historia salió a la luz en noviembre de 2024, cuando Efraín Juárez fue entrevistado por el medio escocés The Scottish Sun, mientras todavía dirigía al Atlético Nacional de Colombia.

En dicha conversación, el actual técnico universitario recordó el momento en que conoció a Ronny Deila, a quien actualmente considera una de las figuras más importantes en su carrera.

Efraín Juárez explicó que el encuentro ocurrió cuando todavía jugaba en la MLS y aprovechaba las vacaciones de invierno en México. Durante un recorrido en un centro comercial de Cancún, reconoció de inmediato a Ronny Deila por su etapa como entrenador del Celtic de Glasgow.

“Lo conocí literalmente de la nada. Estábamos en diciembre, yo jugaba en la MLS y en ese periodo teníamos vacaciones largas por el invierno. Nos encontramos en un centro comercial en Cancún y pensé: ‘Su cara se me hace familiar’. Entonces le pregunté: ‘¿Eres el entrenador del Celtic?’”, recordó.

El entrenador mexicano también contó que en ese momento llevaba varias semanas sin actividad y lucía distinto a su etapa como futbolista profesional, situación que provocó una reacción curiosa en Ronny Deila.

“Yo tenía el cabello largo y después de tres o cuatro semanas de vacaciones, estaba un poco pasado de peso. Me miró raro, como pensando: ‘Tú nunca fuiste futbolista’. Después le dije: ‘Jugué en Celtic’. Entonces me preguntó de dónde era y le respondí que de México”, relató.

La conversación continuó durante varios minutos y terminó por abrir una oportunidad inesperada para el exseleccionado mexicano.

Ronny Deila dirigió en dos ocasiones en la MLS, con el New York City y el Atlanta United. [Fotografía. AP]

¿Cómo comenzó la relación entre Efraín Juárez y Ronny Deila?

Después de aquel encuentro en Cancún, Efraín Juárez llegó al Vålerenga de Noruega para disputar la última temporada de su carrera como futbolista profesional. En ese equipo fue dirigido por Ronny Deila, entrenador con el que comenzó a desarrollar gran parte de su formación rumbo a los banquillos.

Tras retirarse como futbolista, Efraín Juárez, actualmente apodado ‘Efrastóteles’, se integró al cuerpo técnico del New York City FC y formó parte del equipo que conquistó la MLS Cup 2021.

Posteriormente, ambos continuaron juntos en el futbol de Bélgica con Club Brujas y Standard Lieja, club donde jugó el guardameta Guillermo Ochoa entre 2017 y 2019.

Durante la entrevista, Efraín Juárez aseguró que la relación con el entrenador noruego trascendió lo futbolístico y se convirtió en una amistad cercana fuera de las canchas.

“Más que mi jefe, es mi amigo. Es como un hermano. Compartimos grandes recuerdos, momentos difíciles y para mí es familia”, expresó.

El actual entrenador de los Pumas, de quien se rumoró una posible salida, también destacó que Ronny Deila le abrió la puerta para comenzar su carrera como auxiliar técnico en el extranjero, algo poco habitual para un entrenador europeo.

“Siempre voy a agradecerle porque me dio la oportunidad de aprender y de abrirle espacio a un mexicano como auxiliar en la MLS. Un noruego llevando a un mexicano como asistente no es algo común”, comentó.

Efraín Juárez incluso lo describió como una figura fundamental en su crecimiento profesional. “Es un ser humano fantástico. Tiene mucho conocimiento, sabe manejar grupos y entiende perfectamente el futbol. Siempre le digo que merece lo mejor porque es una persona increíble y un gran profesional”, señaló.

Efraín Juárez Efraín Juárez llegó a los Pumas tras ser campeón en Colombia con el Atlético Nacional. [Fotografía. Cuartoscuro] (Daniel Augusto)

¿Qué pasó después entre Efraín Juárez y Ronny Deila?

La dupla terminó por separarse cuando Ronny Deila tomó rumbo al futbol de Abu Dabi y Efraín Juárez decidió buscar una oportunidad como entrenador principal.

El mexicano recordó que ambos vivieron un momento emotivo durante una conversación en Barcelona, cuando entendieron que sus caminos profesionales debían tomar direcciones distintas.

“Recuerdo que estábamos en Barcelona tomando café y los dos lloramos mucho. Él quería esperar un poco más, pero yo sentía que necesitaba dar el siguiente paso”, explicó.

Meses más tarde, Efraín Juárez tomó el banquillo del Atlético Nacional y conquistó la Liga y Copa de Colombia. Después regresó al futbol mexicano como entrenador de Pumas, club con el que alcanzó la final del Clausura 2026.

A pesar de la distancia profesional, Efraín Juárez aseguró que todavía mantiene comunicación constante con Ronny Deila y que la relación entre ambos permanece intacta desde aquel encuentro casual en Cancún.