Ley Monreal: Avanza en San Lázaro reforma para anular elecciones por injerencia extranjera; va al pleno

Avanza reforma de Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Avanzó la reforma para anular elecciones por intervención extranjera, impulsada por Ricardo Monreal, además de aplazar la elección del Poder Judicial hasta 2028, durante su discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La reforma de Monreal se aprobó por 28 a favor, de Morena, PVEM y PT, y 9 en contra, de PRI, PAN y MC. Fue turnada al pleno en San Lázaro para su discusión y eventual aprobación.

Los diputados de oposición acusaron que se trataba de una reforma que buscaba aislar a México, pues ante la falta de delimitar los conceptos para invalidar las elecciones, dijeron que informes, comentarios o declaraciones podrían ser considerados un “pretexto” para la procedencia de nulidad.

“Nos preocupa mucho la ambigüedad que existe en el término de intervención de individuos, de organizaciones o gobiernos extranjeros”, Nadia Navarro Acevedo, diputada del PRI.

“Nadie estamos a favor de la intromisión extranjera; de lo que estamos en contra es de la ambigüedad jurídica que les permita querer arrebatar en la mesa lo que ya están previendo que no van a poder ganar en la urna”, comentó Noemí Luna, diputada del PAN.

Mientras, los diputados del bloque mayoritario aseguraron que se trata de una reforma que busca blindar los procesos electorales y evitar un escenario de injerencia de nuestro vecino del norte, como ya ha ocurrido en otros países de la región.

“No debemos ni debemos permitir como país que el destino de México se decida fuera de él. La democracia no solo se tiene que defender en las urnas, también de todos aquellos intereses externos, de presiones ajenas a nuestro país y que influyan en la voluntad de las mexicanas y los mexicanos”, comentó el diputado Ricardo Astudillo, del Partido Verde Ecologista de México.

¿Cuál es el alcance de la reforma para anular elecciones por intervención extranjera?

La iniciativa plantea una modificación directa al artículo 41 de la Constitución, así como a la Ley de Medios de Impugnación y otras normativas electorales.

En caso de aprobación, la intervención extranjera se sumará a las causales que actualmente contempla la ley para invalidar unos comicios.

No obstante, el alcance operativo de la propuesta todavía presenta zonas grises. Para declarar la nulidad de una elección bajo esta nueva figura, será obligatorio acreditar legalmente la injerencia de otros países, un proceso sobre el que Ricardo Monreal no precisó cómo funcionaría en la práctica.

De acuerdo con Monreal, los motivos detrás de la iniciativa responden al contexto actual y a experiencias recientes en América Latina. El morenista sostuvo que Estados Unidos mantuvo presunta injerencia en resultados electorales de la región.

Mientras tanto, especialistas cuestionan si la reforma podría convertirse en un pretexto para anular elecciones ante resultados desfavorables.

¿Cuáles son los otros motivos para anular elecciones?

Actualmente, la ley contempla otras causales para invalidar elecciones en México:

Exceder el tope de gastos de campaña en 5 por ciento, compra o adquisición ilegal de cobertura informativa en radio y televisión.

Recepción o uso de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos.

Avanza iniciativa para aplazar la elección judicial al 2028

Cabe recordar que la propuesta de Ricardo Monreal forma parte de un paquete de modificaciones a la reforma electoral que también incluye mover la elección del Poder Judicial hasta 2028.

Se emitieron 29 votos a favor y 11 en contra; por ello será turnada al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

Al respecto, los partidos de oposición criticaron que la iniciativa no atiende los problemas de fondo de la reforma al Poder Judicial que fue aprobada en septiembre de 2024.

“Tendríamos que estar haciendo una reforma más profunda y no solamente de bote pronto (...) ¿Dónde está la modificación sustancial al modelo de elección? Solo se pospone del 2027 al 2028, mientras las elecciones posteriores van a mantener el mismo esquema de concurrencia”, dijo Laura Hernández García, diputada de Movimiento Ciudadano.

En tanto, morenistas defendieron la reducción de candidaturas y que se mantenga el proceso de votación para que el pueblo elija a los juzgadores.