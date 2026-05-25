Barra de Abogados critica aplazamiento de la elección judicial a 2028: ‘Reforma no corrige problemas’

La Barra de Abogados cuestionó que no hay cambios estructurales en la reforma a la reforma judicial.

La Barra Mexicana de Abogados compartió en un comunicado su preocupación ante la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la cual se busca cambiar la reforma judicial para aplazar las elecciones de jueces a 2028.

De acuerdo con Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación no corrige “los problemas estructurales derivados de la reforma judicial aprobada en 2024”.

"El aplazamiento al año 2028 de la segunda parte de la Reforma Judicial es necesario, pero debe venir acompañado de una política pública de favorecer a los candidatos con preparación y experiencia sobre los que no lo tengan, cosa que no toca la iniciativa“, indica el texto fechado a este 25 de mayo.

La institución destacó que los cargos de jueces y magistrados exigen la preparación técnica de quien ejerce dicho puesto, así como que es necesaria la independencia, la experiencia judicial y el conocimiento del Derecho.

Según su comunicado, la iniciativa que reforma la reforma judicial para aplazar la elección del año que viene no atiende problemas de fondo, pues la reforma mantiene “la sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización por una que contempla mecanismos que privilegian factores ajenos a la capacidad técnica indispensable para impartir justicia”.

El pasado 20 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional, con el fin de cambiar las elecciones judiciales de 2027 a 2028. También se propone depurar la selección de candidatos a jueces. La elección judicial de 2025 fue criticada por una baja participación, el gran número de candidatos y candidatas y por la cercanía de jueces, magistrados y ministros con el partido gobernante, algo que ha puesto en duda la independencia de personas que ahora tienen dichos cargos.

Se espera que el Congreso mexicano, que se encuentra en el periodo extraordinario de sesiones, revise y discuta la reforma judicial en esta semana.

Apenas el 21 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el periodo extraordinario para poder discutir el cambio en la elección judicial y una iniciativa para que el INE cree una comisión que revise y filtre a posibles “narcocandidatos”.