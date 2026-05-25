Peso ‘se frota las manos’ por acuerdo de paz entre EU e Irán: Así está el tipo de cambio HOY

Así se cotiza el peso ante el dólar este lunes 25 de mayo

El posible anuncio de un acuerdo entre Donald Trump e Irán impulsa al peso ante el dólar este lunes 25 de mayo.

La guerra entre EU e Irán cumplirá tres meses el próximo jueves 28 de mayo... si no es que hay un anuncio antes. Al respecto, Trump afirmó que las negociaciones con Irán para un acuerdo provisional que extienda el alto el fuego y reabra el Estrecho de Ormuz avanzaban favorablemente.

Los comentarios de Trump reforzaron las señales de que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo. Los precios del petróleo caen cerca de 5 por ciento durante la sesión de este lunes 25 de mayo, con el Brent por debajo de los 100 dólares el barril.

El jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, principal interlocutor entre las partes en conflicto, declaró a China que el acuerdo está “cerca de concretarse”.

¿Cuándo se aprecia el peso ante el dólar?

El peso gana 0.38 por ciento al dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.27 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del viernes 22 de mayo.

“Donald Trump afirmó que los términos de un acuerdo para resolver el conflicto pacíficamente ya se han acordado en gran medida. Si el Estrecho de Ormuz se reabre pronto, esto cambiará radicalmente la situación en el mercado de divisas”, indicó Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de FxPro.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.76 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.72 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.47 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.36 por ciento.

Entre las monedas más apreciadas este lunes están el peso chileno con 1.09 por ciento; la corona sueca con 1.03 por ciento; el florín húngaro con 1 por ciento; el rand sudafricano con 0.98 por ciento, y el real brasileño con 0.81 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg