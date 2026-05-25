¡Amarte duele, Pumas! Los mejores memes de su ‘cruzazuleada’ con el Cruz Azul en la final de la Liga MX

Cruz Azul consiguió su décimo título de la Liga MX y Pumas ganó memes. (Fotos: (AP /Fernando Llano, capturas de pantalla)

Hay derrotas que duelen. Y luego está lo que vivió Pumas UNAM este domingo en Ciudad Universitaria. El equipo auriazul estaba a minutos de mandar la final del Clausura 2026 al alargue, pero apareció Rodolfo Rotondi en el 95’ para darle el título a Cruz Azul y, de paso, regalarle material infinito a las redes sociales.

Porque sí: internet no perdonó que Cruz Azul se conviertiera en campeón de la Liga MX. Apenas cayó el gol del argentino, comenzaron los memes sobre cómo ahora Pumas la ‘cruzazuleó’. El término que durante años acompañó a La Máquina terminó dándole una vuelta completa al futbol mexicano, justo en una final, en CU y contra los universitarios.

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Cruz Azul vs Pumas: El partido que terminó convertido en meme

La final del Clausura 2026 arrancó con Cruz Azul encima desde el primer minuto. Los celestes salieron a presionar, atacar por las bandas y exigir a Keylor Navas, quien evitó el gol en varias ocasiones durante la primera mitad.

El portero costarricense fue el gran sostén auriazul mientras el partido estaba inclinado hacia la portería universitaria. Pero el futbol tiene esas cosas: el que resistió primero pegó después.

Al minuto 31, Robert Morales aprovechó un error de Gonzalo Piovi y sacó un disparo desde fuera del área para poner el 1-0. CU explotó y por unos minutos parecía que Pumas tenía controlado el escenario.

Pero el problema con Cruz Azul esta vez fue que no dejó de insistir.

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

En la segunda mitad llegó el empate con un autogol de Rubén Duarte al 54’. El defensa español tuvo la mala fortuna de que un rechace terminara entrando en su propia portería y ahí comenzó el nerviosismo.

Luego vino el cierre caótico que volvió loca a la Liga MX: lluvia, tensión, tarjetas rojas y un estadio completo conteniendo la respiración.

Uriel Antuna fue expulsado al minuto 93 tras una fuerte entrada sobre Jeremy Márquez y dejó a Pumas con diez jugadores. Dos minutos después llegó la jugada que cambió todo.

Rotondi recibió dentro del área, giró y definió de zurda para el 1-2 definitivo. Mientras Cruz Azul celebraba su décimo campeonato, en redes sociales ya estaban desempolvando los memes.

¡RENAAATAAA! Los memes de Pumas y Cruz Azul explotaron en redes

La gran estrella de las burlas fue Ulises, personaje de la película Amarte duele y aficionado de Pumas dentro de la historia y, al parecer, a la tragedia.

Otros memes se enfocaron en la larga sequía universitaria. Como el club no gana la Liga MX desde el Clausura 2011, varios aficionados bromearon con que ya toca organizarle los XV años a la espera por otro campeonato.

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

También apareció Ludovico P. Luche, quizá el cruzazulino más famoso de la ficción mexicana. En redes compartieron imágenes del personaje celebrando incrédulo, porque ni muchos aficionados cementeros terminaban de procesar lo ocurrido en CU.

Y claro, hubo quienes recordaron la ironía completa de la noche: Cruz Azul, el equipo que durante décadas cargó con el término “cruzazulear”, terminó aplicándole una remontada de último minuto a Pumas en una final.

Internet hizo el resto.

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de la final del Clausura 2026. (Foto: Captura de pantalla).

Rotondi pasó de las críticas al gol del campeonato

Después del partido, Rodolfo Rotondi reconoció que el título tuvo sabor especial por los momentos complicados que vivió en torneos anteriores: “Me tocó pasarla mal, callarme y trabajar; esto sabe a revancha y a desahogo”.

El futbolista había sido señalado por errores cometidos en fases definitivas de 2024, pero ahora terminó convertido en el héroe del campeonato cementero.

“Hoy lo merecimos. Desde el primer minuto salimos a buscarlo”, dijo Gonzalo Piovi tras el encuentro.

Rotondi también aseguró que el equipo nunca perdió la confianza, incluso después del gol de Pumas: “El gol en contra no nos afectó porque sabíamos que se iban a echar atrás”.

Carlos Rodríguez, otro de los referentes del plantel, resumió el sentimiento cementero tras el silbatazo final: “Es uno de los mejores días de mi vida”.

Mientras tanto, Erik Lira confesó que sufrió viendo el partido desde fuera por su concentración con la Selección Mexicana: “Desde las seis de la mañana estaba despierto”.

Cruz Azul campeón Clausura 2026: La Máquina suma su décima estrella

Con el triunfo, Cruz Azul alcanzó su décimo título de liga y volvió a coronarse cinco años después del Clausura 2021.

Para los auriazules, en cambio, la espera continúa. El club suma ya 15 años sin levantar un campeonato de Liga MX, una cifra que se convirtió en uno de los temas favoritos de los memes tras la final.

Porque si algo quedó claro después del 1-2 en CU es que el futbol mexicano nunca pierde la oportunidad de darle vuelta a sus propias historias.

Y esta vez, la “cruzazuleada” cambió oficialmente de dueño.

Con información de EFE y AP.