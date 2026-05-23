Alejandro Zendejas, del América, SÍ va al Mundial 2026: Esta es la lista definitiva de EU

Alejandro Zendejas fue incluido en la convocatoria de Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. (Foto: Unsplash/ Cuatoscuro)

Luego de una buena temporada con las Águilas, que terminó con la eliminación del América frente a los Pumas de la UNAM en los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX, el mediocampista Alejandro Zendejas ya tiene su próximo reto: jugar el Mundial 2026.

Zendejas es uno de los 26 futbolistas convocados por la Selección de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así lo reportó The Athletic la tarde de este sábado 23 de mayo.

De acuerdo con medios especializados, Mauricio Pochettino confirmará la convocatoria de Estados Unidos el próximo martes durante un evento en Nueva York.

Alejandro Zendejas es parte de los convocados por Estados Unidos. (Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué sorprende la convocatoria de Alejandro Zendejas con la Selección de EU para el Mundial?

El mediocampista del América no tenía un lugar asegurado en la convocatoria de Mauricio Pochettino.

Pese a su buen desempeño con el Club América, Alejandro Zendejas no era un jugador convocado de manera regular por el entrenador de Estados Unidos.

Alejandro Zendejas estuvo en apenas cuatro convocatorias bajo el mando de Pochettino entre 2024 y 2025.

Lista completa de los 26 convocados de EU para el Mundial 2026

Tanner Tessmann es una de las ausencias más llamativas en la convocatoria del técnico Mauricio Pochettino.

Tessmann era visto como uno de los titulares indiscutibles para el Mundial 2026. El mediocampista, que también puede desempeñarse como defensa central en caso de emergencia, fue apartado por el Lyon al final de la temporada debido a una lesión, luego de disputar 22 de 29 partidos como titular en la Ligue 1, además de jugar nueve encuentros de Europa League, cinco de ellos desde el inicio.

Otra de las novedades en la lista de 26 convocados de Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, es el mediocampista Cristian Roldán, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS.

The Athletic reporta que tres jugadores de Estados Unidos que se perdieron Qatar 2022 sí aparecen en la lista final para el Mundial 2026.

Se trata del defensa central Miles Robinson, el también zaguero Chris Richards y el delantero Ricardo Pepi, considerado en su momento como uno de los últimos descartes de aquella selección de 2022.

De acuerdo con The Athletic, la lista de convocados de la Selección de Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 queda de la siguiente manera:

Porteros

Matt Freese

Matt Turner

Chris Brady

Defensas centrales

Chris Richards

Tim Ream

Mark McKenzie

Auston Trusty

Miles Robinson

Laterales

Antonee Robinson

Sergiño Dest

Alex Freeman

Joe Scally

Max Arfsten

Mediocampistas centrales

Tyler Adams

Weston McKennie

Cristian Roldán

Sebastian Berhalter

Mediapuntas/extremos

Christian Pulisic

Tim Weah

Malik Tillman

Gio Reyna

Brenden Aaronson

Alejandro Zendejas

Delanteros

Folarin Balogun

Ricardo Pepi

Haji Wright

Con información de The Athletic y The Guardian.