¿De qué murió Kyle Busch? Excampeón de NASCAR falleció tras complicaciones por sepsis y neumonía

Kyle Busch murió a los 41 años tras complicaciones derivadas de una neumonía severa. (Foto: AP/ Imagen generada con IA Gemini)

El piloto Kyle Busch, dos veces campeón de NASCAR, murió a los 41 años luego de que una neumonía severa evolucionó rápidamente a sepsis, una condición considerada potencialmente letal por especialistas médicos.

El fallecimiento del piloto estadounidense ocurrió de forma inesperada a solo tres días antes de la carrera Coca-Cola 600 en Charlotte en la que correría. Busch todavía competía la semana pasada y, de hecho, había ganado una carrera de la Truck Series en Dover, pese a que personas cercanas ya notaban que no se encontraba bien.

El piloto colapsó el miércoles mientras realizaba pruebas en un simulador de Chevrolet en Concord, Carolina del Norte y fue trasladado de emergencia a un hospital de Charlotte, donde murió un día después.

Kyle Busch sonríe al ser presentado durante la carrera de estrellas de la NASCAR, el domingo 17 de mayo de 2026 en Dover, Delaware (AP Foto/Derik Hamilton, archivo) (Derik Hamilton/AP Photo/Derik Hamilton)

¿Cuáles fueron las casusas de muerte de Kyle Busch?

La familia del piloto confirmó este sábado que Kyle Busch murió después de que una neumonía severa progresó a sepsis, una respuesta extrema del cuerpo ante una infección.

Dakota Hunter, vicepresidente de Kyle Busch Companies, explicó que los familiares recibieron la evaluación médica definitiva horas antes de hacerla pública, de acuerdo con información obtenida por la agencia de noticias AP.

Busch había presentado síntomas desde principios de mayo. Durante una carrera en Watkins Glen, el piloto reportó a su equipo sentirse enfermo y pidió “una inyección” médica tras la competencia.

Pese a ello, continuó participando en carreras durante los días siguientes. Incluso logró ganar la Truck Series en Dover y terminó en el lugar 17 del All-Star Race el domingo pasado.

El miércoles, mientras se preparaba para correr la Coca-Cola 600, comenzó a sentirse mal durante una sesión en el simulador de Chevrolet. De acuerdo con el audio de la llamada de emergencia obtenido por AP, una persona reportó que Busch tenía dificultad para respirar, fiebre elevada y tos con sangre: “Piensa que se va a desmayar”, dijo el interlocutor a los servicios de emergencia.

¿Qué es la sepsis y por qué puede ser mortal?

La sepsis es un cuadro clínico potencialmente mortal causado por una respuesta desregulada del cuerpo ante una infección, explica el Manual MSD para Profesionales.

En lugar de combatir únicamente bacterias, virus u hongos, el sistema inmunológico entra en un estado de “sobrerreacción” que termina dañando tejidos y órganos del propio paciente.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la sepsis puede provocar inflamación generalizada, formación de pequeños coágulos sanguíneos y filtraciones en los vasos sanguíneos.

Cuando la condición empeora, puede presentarse shock séptico, una fase crítica donde disminuye la perfusión de sangre hacia órganos vitales. El Manual MSD advierte que en estos casos puede aparecer insuficiencia multiorgánica aguda, afectando pulmones, hígado y riñones.

Kyle Busch solicitó un médico por la radio mientras corría a bordo de su automóvil de Nascar. (Foto: EFE)

¿Cuáles son los síntomas de la sepsis?

Especialistas médicos señalan que los síntomas de la sepsis pueden avanzar rápidamente y convertirse en una emergencia médica. Entre las señales más comunes destacan:

Fiebre alta

Dificultad para respirar

Presión arterial baja

Confusión

Debilidad extrema

Disminución en la producción de orina

Tos severa o presencia de sangre

En el caso de Kyle Busch, el reporte de emergencia mencionó problemas respiratorios, temperatura elevada y tos con sangre poco antes de desvanecerse.

El Manual MSD subraya que el reconocimiento temprano y el tratamiento inmediato son fundamentales para mejorar las probabilidades de supervivencia.

¿Qué pasará con el número de Kyle Busch tras su fallecimiento?

Kyle Busch construyó una de las carreras más exitosas del automovilismo estadounidense. Durante más de dos décadas ganó 234 carreras en las tres principales categorías de NASCAR y se convirtió en uno de los pilotos más reconocidos del serial.

Tras confirmarse su fallecimiento, NASCAR anunció que los 39 pilotos que participarán en la Coca-Cola 600 llevarán una calcomanía negra en honor al campeón, además se retirará el auto número 8 de la Cup Series de forma temporal.

“Kyle Busch fue fundamental en el diseño del estilizado número 8 de RCR y se ha vuelto sinónimo de Kyle y un símbolo importante para sus aficionados y para la industria de NASCAR. Nadie puede llevarlo adelante al nivel que él lo hizo. El número 8 queda reservado y listo para Brexton Busch cuando esté preparado para competir en NASCAR”, señaló Richard Childress Racing en un comunicado.

Brexton es el hijo de Kyle, quien ha demostrado ser tan talentoso como su padre, pues incluso ya es conocido por sus hazañas en las pistas, tras ganar el campeonato Jr. Sprint del Tulsa Shootout para obtener el año pasado el primer Golden Driller de su carrera.

Con información de AP.