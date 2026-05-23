Cierre de la mitad de la Línea 2 del Metro: ¿Qué tramo estará abierto?

Fue en febrero cuando se presentó el proyecto de rehabilitación de la Línea 2. (Cuartoscuro).

Adrián Rubalcava, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, informó que a partir de este sábado 23 de mayo, a las 20:00 horas y hasta el lunes, las operaciones de la Línea 2 solo irán de Pino Sárez a Cuatro Caminos.

Por ello, el tramo de San Antonio a Tasqueña no tendrá servicio y se contará con apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), cuyo servicio será gratuito.

Rubalcava explicó que la pausa en el servicio tiene el objetivo de acelerar las obras de mantenimiento del Metro, rumbo al Mundial 2026.

El servicio de San Antonio a Tasqueña se reestablecerá el lunes 25 de mayo, a las 5:00 horas, informó después el Metro.

¿Cuáles son las obras en la Línea 2 del Metro por el Mundial 2026?

Desde hace algunos meses el gobierno de la CDMX inició una serie de obras para rehabilitar varias líneas del Metro, rumbo al Mundial 2026.

El objetivo, según Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, es mejorar el sistema de transporte, en especial la Línea 2 que va al Estadio Banorte, donde se jugarán varios partidos.

Fue en febrero cuando se presentó el proyecto de rehabilitación de la Línea 2. Adrián Rubalcava detalló en esos momentos que la inversión total asciende a mil 500 millones de pesos, de los cuales mil millones de pesos se destinarán directamente al mantenimiento de la Línea 2.

Estos recursos se enfocarán en: