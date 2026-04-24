Accidente en escalera del Metro CDMX deja 11 lesionados; se habría atorado un objeto

Línea 3 del Metro suma accidente: 11 personas resultan lesionadas por alto de emergencia en escalera mecánica (@MetroCDMX/Shutterstock)

Once personas resultaron lesionadas tras caer de una escalera mecánica en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron a las 12:00 horas de este viernes 24 de abril, de acuerdo con reportes sobre lo ocurrido en el sistema de transporte.

La versión oficial de autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro indica que un objeto se “atoró entre los peldaños metálicos” y activó el mecanismo de paro de emergencia.

Tras el cambio abrupto de la dirección en la que se desplazaban los usuarios, algunas personas cayeron y sufrieron lesiones.

Ocho personas se retiraron por sus propios medios, mientras que tres más fueron trasladadas a un hospital para revisión médica.

“La aseguradora contratada por el organismo y el área de Atención al Usuario dan seguimiento y apoyo”, señalaron autoridades del Metro.

Posteriormente, personal de instalaciones electromecánicas realizó la revisión técnica del mecanismo de la escalera y restableció su funcionamiento. Autoridades descartaron que el accidente se originara por una falla.

En la última semana, la Línea 3 del Metro reportó diversas fallas y retrasos en el servicio. Usuarios señalaron esperas de hasta 20 minutos para abordar un tren.

Gobierno de la CDMX realiza trabajos de modernización de la Línea 3

Tras 55 años de operación y un deterioro visible en sus instalaciones, la Línea 3 del Metro será sometida a una renovación total que abarcará de la estación Universidad a Indios Verdes.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este proyecto que requiere una inversión de 41 mil millones de pesos para transformar una de las rutas más importantes de la capital, que moviliza a un millón de personas cada día.

La prioridad principal de esta obra será atender los hundimientos detectados en la zona de talleres y en estaciones como La Raza y, de forma crítica, Indios Verdes.

El proyecto busca mejorar la experiencia de viaje, de acuerdo con autoridades capitalinas.

Entre los beneficios destaca la adquisición de 45 trenes nuevos y la reducción del tiempo de espera a intervalos operativos de 100 segundos.

La modernización incluye el cambio del sistema de pilotaje automático, la sustitución de cableado de cobre por fibra óptica y la actualización del software.

A pesar de la magnitud de la obra, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, aseguró que el objetivo es mantener la línea en operación durante las intervenciones, con trabajos por fases para reducir afectaciones a usuarios.