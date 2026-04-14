Clara Brugada refuta al sindicato del Metro: ‘No descuidamos mantenimiento, dimos 50 mil mdp’

Distintas Líneas del Metro CDMX registraron complicaciones y retrasos ante el paro de trabajadores el lunes.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, rechazó las acusaciones del sindicato del Metro sobre la falta de mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“El Metro es la prioridad, es uno de los rubros que para la ciudad es de lo más importante. El Metro constituye el bien público de movilidad más importante para la Ciudad. Hemos logrado que casi 50 mil millones de pesos sean destinados al metro entre 2025 y 2026”, destacó la mandataria capitalina.

De dicha cifra, al menos mil 500 millones de pesos se retomaron para los trabajos en la Línea 2 del Metro CDMX rumbo al Mundial 2026.

Brugada recordó que parte de dichos recursos se priorizó para la remodelación de la Línea 1 y ahora para la renovación de la Línea 3 del Metro CDMX.

‘Se construyen acuerdos con el sindicato del Metro CDMX’: Semovi

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, aseguró que el Gobierno capitalino construye acuerdos en conjunto con el sindicato del Metro y tienen el objetivo común de que haya mantenimiento permanente en el STC.

“Hay una relación para construir acuerdos con el sindicato, se ponen en juego todas las negociaciones y distintas movilizaciones. El interés del gobierno es que los sindicatos tienen que cuidar su materia de trabajo que es todo lo que significa la operación permanente del Metro”, explicó.

García Nieto negó que la manifestación de los trabajadores del Metro se haya tratado de un paro laboral y, en cambio, precisó que fue la negativa de extender el horario de los empleados, lo que impactó en la operación de las líneas.

“En este momento estamos avanzando adecuadamente y el sindicato está de acuerdo en qué vamos a destinar los recursos presupuestales”, añadió el titular de Semovi.

La jefa de Gobierno recalcó que se hace un esfuerzo para no aumentar la tarifa del Metro y, en cambio, realizar los trabajos de mantenimiento con el presupuesto destinado.

“Al Metro hay que cuidarlo todos: los usuarios, trabajadores y el propio gobierno”, añadió la mandataria capitalina.

¿Por qué protestaron los trabajadores del Metro CDMX?

Durante la noche del lunes, el titular del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, anunció que llegó a un acuerdo con Fernando Espino, líder del sindicato del Metro tras las protestas de trabajadores.

El director del Metro dijo que habrá mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del STC y también medidas para optimizar el mantenimiento.

“Ambas partes hemos coincidido que es la prioridad darle mantenimiento al sistema de transporte, mejoramiento a los trenes, las vías y la seguridad de los usuarios”, detalló Rubalcava a través de sus redes sociales.

El lunes 13 de abril, en pleno regreso a clases tras las vacaciones de Semana Santa, los trabajadores del Metro detuvieron parte de sus operaciones para denunciar las malas condiciones técnicas del servicio y que estas no cumplen con los protocolos internacionales.

“El sistema está prácticamente colapsado a pesar de que hemos expuesto puntualmente, desde hace cinco meses y de forma consecutiva, los asuntos más urgentes”, dijo el ingeniero Fernando Espino en entrevista con Ciro Gómez Leyva.