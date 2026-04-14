Lanza gobierno de la CDMX pacto de ocho puntos en contra de la extorsión

Entre las acciones contra la extorsión de la CDMX es intensificar las acciones para la investigación de ese ilícito, incorporando inteligencia sobre la evolución patrimonial y financiera en las operaciones vinculadas a ese delito. [Fotografía. Cuartoscuro]

El gobierno de la Ciudad de México firmó este lunes, junto con representantes de diversos sectores de la sociedad, un “Pacto contra la Extorsión” que consta de ocho acciones (algunas recicladas), para abatir ese ilícito en la capital.

Durante el evento, encabezado por Clara Brugada, jefa de gobierno, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad capitalino, dijo que dichas acciones robustecen la estrategia contra la extorsión iniciada en noviembre.

Entre las nuevas acciones, apuntó, está una reforma al Código Penal, que hoy llegará al Congreso local, para crear el delito de “hostigamiento coercitivo a la extorsión”, para endurecer las penas a la tentativa de extorsión. Se busca que el nuevo tipo penal se castigue como delito grave, con la misma penalidad que la extorsión consumada.

Otra acción es intensificar las acciones para la investigación de ese ilícito, incorporando inteligencia sobre la evolución patrimonial y financiera en las operaciones vinculadas a ese delito.

“Seguiremos la ruta del dinero para desmantelar las estructuras económicas que sostienen a la extorsión”, dijo la jefa de gobierno.

Además, se creará el “gabinete contra la extorsión”, instancia que reunirá a todas las dependencias de gobierno que tienen responsabilidad en el combate al delito, quienes diseñarán desde ahí las acciones estratégicas contra la extorsión.

Otra medida, ésta ya utilizada sin éxito, es la instalación de inhibidores de señal en las cárceles de la Ciudad de México, desde donde salen buena parte de las llamadas de extorsión.

También se busca impulsar la creación de redes vecinales, empresariales y comerciales, a quienes les darán pláticas y talleres sobre la reacción que deben tener.

Tras reconocer que este delito tiene un subregistro, Brugada llamó a la gente a romper el silencio y denunciar, incluso en forma anónima, para hacer “inteligencia ciudadana” que permita desarticular la redes de extorsionadores.

Ofreció protección no solo a las víctimas, sino también a testigos y denunciantes. Dijo que solo en comunidad y con un esfuerzo colectivo se puede enfrentar este delito. “Esta ciudad no puede detenerse ante la extorsión”, aseguró la mandataria capitalina.

Al evento asistieron líderes de los tres poderes capitalinos, representantes de universidades, empresarios, comerciantes, iglesias y grupos vecinales.

Ante ellos, el jefe de la policía de la ciudad dijo que entre 2025 y 2026 se detuvo a 310 personas por extorsión y 25 por tentativa, lo que significa 30 por ciento más detenciones; además hay 170 por ciento más órdenes de aprehensión contra extorsionadores.