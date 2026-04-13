Regresan lonas ‘No cargues aquí’ de Profeco: Exhibirá a gasolineras con precios caros de diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia matutina desde Palacio Nacional este lunes 13 de marzo. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 13 de abril desde Palacio Nacional, donde se prevé que sea cuestionada sobre la advertencia de Petróleos Mexicano (Pemex) con respecto al exceso de coque que pone en riesgo la producción de la refinería de Dos Bocas.

Regresan lonas de Profeco: ‘Exhibirán’ a gasolineras con altos precios de la gasolina y diésel

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció que a partir de hoy regresarán los operativos con lonas que incluyen la leyenda ‘No cargues aquí’.

Dichos anuncios serán colocados en las gasolineras con altos precios de la gasolina Magna y el diésel.

Iván Escalante recordó que está disponible el mapa virtual donde muestra los precios actualizados de dichos combustibles junto con los precios más altos.

Estas son las gasolineras donde se vende más barata la gasolina Magna:

Gasolinera Pemex canal de Tezontle 2673, en Iztapalapa, CDMX, vende la gasolina Magna en 23.39 pesos.

Pemex Boulevard a Zacatecas norte km 4.6, en Aguascalientes, ofrece la gasolina Magna en 23.70 pesos.

Boulevard a Zacatecas norte km 4.6, en Aguascalientes, ofrece la gasolina Magna en 23.70 pesos. Gasolinera Circle K en KM 11+300 en carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, en Chihuahua, vende la gasolina en 23.77 pesos.

Pemex carretera federal Coatzacoalcos-Cárdenas margen izquierdo km 119, en Cárdenas, Tabasco, ofrece la gasolina en 23.77 pesos.

carretera federal Coatzacoalcos-Cárdenas margen izquierdo km 119, en Cárdenas, Tabasco, ofrece la gasolina en 23.77 pesos. Pemex avenida Hidalgo 1913 en Tampico, Tamaulipas, vende la gasolina en 23.79 pesos.

‘Está todo bajo control’, dice Sheinbaum tras derrame de diésel en refinería de Deer Park

Al ser cuestionada sobre el derrame de diésel en la refinería de Deer Park, la presidenta Sheinbaum dijo que “todo está bajo control” y aseguró que la información la dio a conocer Petróleos Mexicanos.

Pemex detalló que el incidente ya fue controlado y fue causado por la interacción de dos barcos privados.

Calendario de pagos de Beca Benito Juárez en abril

La Coordinación Nacional de Becas también anunció que a partir de este lunes 13 de abril se realizarán los depósitos de las Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

Dichos pagos corresponde a los bimestres enero-febrero y marzo-abril. Los depósitos se realizarán según la inicial del primer apellido, por lo que serán así:

Lunes 13 de abril : Letras A, B.

: Letras A, B. Martes 14 de abril: Letra C.

Miércoles 15 de abril : Letras D, E, F.

: Letras D, E, F. Jueves 16 de abril: Letra G.

Viernes 17 de abril : Letras H, I, J, K, L.

: Letras H, I, J, K, L. Lunes 20 de abril: Letra M.

Martes 21 de abril : Letras N, Ñ, O, P, Q.

: Letras N, Ñ, O, P, Q. Miércoles 22 de abril: Letra R.

Jueves 23 de abril : Letra S.

: Letra S. Viernes 24 de abril: Letras T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo depositarán el pago de 2 mil 500 pesos para útiles?

La Coordinación Nacional de Becas anunció que el próximo pago de 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina para útiles escolares, será en agosto.

El depósito en esa fecha corresponde al periodo previo al inicio del próximo ciclo escolar con el objetivo de que el dinero se utilice para la compra de uniformes.

Además, anunció que la próxima entrega de nuevas tarjetas será del 18 de mayo al 31 de julio.

Para la entrega de nuevas tarjetas, será necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial del padre, madre o tutor.

del padre, madre o tutor. Acta de nacimiento (copia).

CURP (Copia).

Comprobante de domicilio (copia).

Acta de nacimiento y CURP del estudiante.

‘Nadie se debe aprovechar de los altos precios de los combustibles’: Sheinbaum prepara plan para bajar precios del jitomate

La presidenta Sheinbaum anunció que trabaja en un plan con la Secretaría de Hacienda para estabilizar los precios del jitomate, calabaza, entre otros productos.

“Nadie se debe aprovechar de la situación actual de los precios de los combustibles, nadie, todos tenemos que apoyar a las familias mexicanas”, dijo la mandataria.

Sheinbaum reconoció que hay mercados y supermercados con altos precios de la calabaza y el jitomate, por lo que trabajará para bajar los costos de dichos productos, entre otros.

“No solo los del PACIC, sino también productos como frutas, verduras, legumbres y no hay razón para que sea así porque en algunos lugares están muy caros”, puntualizó.