Sindicato del Metro advierte paros HOY en todas las líneas: ‘No habrá servicio a 2 millones de personas’

¡Sal con tiempo de casa! El Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro de CDMX, encabezado por su líder Fernando Espino, advirtió este lunes 13 de abril afectaciones en el servicio del transporte capitalino tras informar que los empleados no trabajarán tiempo extraordinario HOY en todas las líneas de la ‘Limusina Naranja’.

Fernando Espino explicó, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que esta medida responde a la “falta de atención y sensibilidad de las autoridades de la Ciudad de México” ante las demandas del Sindicato del Metro.

“El Metro en las condiciones técnicas en que se encuentra no cumple con los protocolos internacionales para seguir operando por la seguridad de los usuarios y de los trabajadores”, explicó el líder sindical.

De acuerdo con el dirigente del Metro, la suspensión del tiempo extra provocará paros escalonados durante toda la jornada de este lunes 13 de abril, lo que se traducirá en la pérdida de aproximadamente 800 vueltas de trenes en los tres turnos. Esto implicaría una afectación directa a cerca de 2 millones de usuarios.

“Hoy hemos decidido no trabajar tiempo extraordinario, lo cual afectaría aproximadamente dejar de dar servicio a 2 millones de personas. Esto es a partir del inicio del servicio y hasta el término del mismo”, señaló.

Sindicato advierte ‘fallas críticas en el Metro’

Fernando Espino aseguró que el sistema “prácticamente está colapsado” y denunció que, desde hace cinco meses, han expuesto sin respuesta los problemas más urgentes a la Secretaría de Finanzas.

Entre las principales fallas en el Metro de CDMX destacan:

Más de 7 mil durmientes fracturados en la Línea 1 del Metro, con riesgo constante de descarrilamiento.

Línea 1 del Metro, con riesgo constante de descarrilamiento. El 70 por ciento de los trenes sin mantenimiento mayor, muchos con más de 2 millones de kilómetros recorridos.

Un 30 por ciento con mantenimiento parcial o incompleto.

84 trenes fuera de servicio por falta de material.

Solo 68 trenes en buenas condiciones operando en las líneas 1 y 12.

Flamazos constantes en todas las líneas por falta de insumos básicos para mantenimiento.

El líder sindical subrayó que “no quieren correr riesgos” ante el deterioro del sistema y la falta de recursos, razón por la que fue planeado el paro escalonado en el Metro.

Amenazan con paro escalonado a partir del 15 de abril en Metro de CDMX

El líder sindical del Metro de CDMX también advirtió que, de no recibir respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad de México, las medidas podrían intensificarse a partir del miércoles 15 de abril.

Ese día, además de continuar sin tiempo extraordinario, se sumarían “brazos caídos” en todas las áreas técnicas del Metro, lo que podría agravar aún más las afectaciones en el servicio hasta el viernes o hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

“Desafortunadamente no hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros como trabajadores pensamos que el Metro está totalmente colapsado. El presupuesto está secuestrado, no se ha comprado absolutamente nada”, concluyó Espino.