¡Al Fin! Línea 1 del Metro CDMX reabre en su totalidad: Así fue su remodelación que tomó más de 3 años

Juanacatlán es una de las tres estaciones que reabren este domingo 16 de noviembre.

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México finalmente reabrió todas sus estaciones, luego de 2 años y 4 meses que se mantuvo cerrada por labores de remodelación escalonada.

Aunque la promesa inicial era que el Metro cerraría la Línea 1 durante poco más de un año, las labores de remodelación se postergaron, y este domingo 16 de noviembre es la primera vez que el servicio operará con 20 estaciones.

Con ello, también terminará el servicio de RTP provisional en apoyo a los cierres de estaciones, que estaba vigente en el tramo de Chapultepec a Observatorio. Además, este día es el primero, desde el 3 de mayo de 2021, cuando se desplomó un tramo de la Línea 12, que las 195 estaciones del Metro operan.

Ahora bien, ¿cómo fue el proceso de remodelación de la Línea 1 del Metro y qué sigue en el servicio?

¿Qué estaciones del Metro reabren este domingo 16 de noviembre?

Las estaciones del Metro que reabren este domingo 16 de noviembre a las 11:00 horas son:

Juanacatlán.

Tacubaya, correspondencia con las líneas 7 y 9.

Observatorio, que conectará con el Tren Interurbano a Toluca una vez que esté terminado.

Con ello, el tramo de la Línea 1 dejará de ser de Pantitlán a Chapultepec y llegará hasta Observatorio.

La Línea 1 del Metro reabrirá sus puertas en su totalidad tras más de 3 años y 4 meses de cierres. (Cuartoscuro)

¿Cuánto iba a durar la remodelación del Metro según el plan inicial?

El último día que operaron todas las estaciones de la Línea 1 del Metro fue el 8 de julio de 2022, ya que el 9 y 10 de julio de ese año cerró el tramo de Pino Suárez a Observatorio para trabajos previos antes del inicio de las remodelaciones, que comenzaron oficialmente el lunes 11 de julio para el tramo de Pantitlán a Salto del Agua.

La promesa del Gobierno de la Ciudad de México, entonces encabezado por Claudia Sheinbaum, era que la Línea 1 cerraría durante poco más de un año, es decir, que a finales de 2023 estaría listo.

Sin embargo, las remodelaciones tardaron un par de años más de lo previsto, y es hasta este 16 de noviembre que operarán todas sus estaciones.

Las remodelaciones de la Línea 1, además del cambio de vías y nuevos trenes, también incluye cambios en adornos y el aspecto de las estaciones. (Cuartoscuro)

¿Cuánto tiempo estuvo cerrada la Línea 1 del Metro?

La Línea 1 del Metro estuvo cerrada por labores de remodelación durante mil 227 días, contando desde el 9 de julio hasta este 16 de noviembre.

Esto significa que las remodelaciones de la primera línea del Metro de la Ciudad de México tomaron 3 años, 4 meses y ocho días.

Los cierres en la Línea 1 fueron escalonados, lo que significa que nunca cerró en su totalidad, sino que se dividió por tramos, con el objetivo de afectar lo menos posible la movilidad de los chilangos.

Así fue la cronología de cierres y aperturas de la Línea 1 del Metro desde el inicio de su remodelación en 2022:

8 de julio de 2022: Último día de operaciones de la Línea 1 del Metro completa.

9 de julio de 2022: Cierre del tramo de Observatorio a Pino Suárez por labores técnicas y de seguridad, previo al inicio de las labores de remodelación.

11 de julio de 2022: Reapertura del tramo de Observatorio a Balderas y cierre del tramo de Salto del Agua a Pantitlán para el inicio de las remodelaciones.

29 de octubre de 2023: Reapertura del tramo de Pantitlán a Pino Suárez, con Salto del Agua como la única estación cerrada de manera provisional y con Isabel La Católica como estación de descenso.

10 de noviembre de 2023: Cierre del tramo de Balderas a Observatorio para remodelación, con Salto del Agua también cerrada para ayudar con el ingreso de maquinaria.

13 de septiembre de 2024: Reapertura de Balderas y Salto del Agua, con lo que el tramo total de la Línea 1 era de Pantitlán a Balderas, con cierres de Cuauhtémoc a Observatorio.

23 de abril de 2025: Reapertura del tramo de Cuauhtémoc a Chapultepec, lo que dejó cierres únicamente en tres estaciones: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

16 de noviembre de 2025: Reapertura del tramo final de Juanacatlán a Observatorio, lo que significa la reapertura total de la Línea 1 del Metro.

Con la reapertura de la Línea 1 del Metro, los nuevos trenes operarán por primera vez en el tramo total de Pantitlán a Observatorio. (Cuartoscuro)

Las remodelaciones que siguen para el Metro tras la reapertura de la Línea 1

Poco le va a durar ‘el gusto’ a los chilangos de tener todas las líneas del Metro abiertas, ya que el Gobierno de la Ciudad de México anunció que vienen cierres o trabajos de mantenimiento en al menos tres líneas.

La siguiente línea del Metro en tener una remodelación integral será la 3, que va de Indios Verdes a Universidad, con una inversión inicial de 850 millones de pesos y que comenzaría en diciembre del próximo año.

Sin embargo, otras líneas que recibirán mantenimiento serán la Línea A del Metro, que va de Pantitlán a La Paz y que durante la temporada de lluvias sufrió cierres por inundaciones, así como la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, y que tendrá un mantenimiento especial con motivo del Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como una de sus sedes al Estadio Azteca.

Las labores de remodelación para estas dos líneas, aunque no se han definido fechas, serán en la primera mitad de 2026.