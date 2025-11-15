Se agotan citas para licencia permanente en CDMX: ¿Qué alternativa hay para hacer el trámite?

Módulo para tramitar la licencia permanente en la Ciudad de México. (Cuartoscuro | Archivo)

¡Se están agotando! La licencia permanente para conducir en la Ciudad de México resultó un éxito. Cientos de personas intentan realizar el trámite, al grado de que las citas están agotadas y las alternativas son limitadas.

Luego de casi un año de la puesta en marcha de esta iniciativa, el Gobierno capitalino fijó como límite el 31 de diciembre del 2025 para realizar el trámite, y a varias semanas de que termine el año las citas escasean.

A principios de noviembre, los usuarios reportaron que la disponibilidad en los 35 módulos de la Secretaría de Movilidad de la CDMX aparece en “rojo”, es decir, que no existe espacio para agendar una cita, primer paso para el procedimiento.

“Llevo días intentando hacer cita para expedición de licencia tipo A permanente y en todos los días y opciones de módulos está en rojo. En atención me dicen que siga intentando y que no se puede hacer otra cosa, ya que se atienda mediante citas”, criticó un capitalino a través de redes sociales.

¿Cuál es la otra opción ante la falta de citas para tramitar la licencia permanente en la CDMX?

Ante este escenario, la recomendación para las personas que desean tramitar su licencia permanente en la Ciudad de México es acudir a los quioscos de la Tesorería, donde no es necesario agendar una cita.

El inconveniente de esta alternativa es que las personas deben formarse y esperar su turno. La cantidad de solicitantes es alta y esto provoca demoras que pueden extenderse desde varios minutos hasta horas.

En caso de que la persona esté convencida de acudir a los quioscos de la Tesorería, debe llevar todos sus documentos:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Licencia tipo A expedida por la Semovi o comprobante de examen de conocimientos

Línea de captura pagada (1,500 pesos)

Las oficinas de la Tesorería y de la Secretaría de Movilidad extendieron sus horarios de atención derivado del incremento de personas interesadas en realizar el trámite. Ahora ofrecen servicio de 9:00 a 21:00 horas, de lunes a domingo, de acuerdo con las autoridades capitalinas.

¿Se extenderá el periodo para tramitar la licencia permanente?

Hasta el momento, todo indica que el 31 de diciembre del 2025 es la fecha límite para que los capitalinos puedan tramitar la licencia permanente.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, afirmó que se realiza una evaluación para prolongar este beneficio, aunque la decisión dependerá del estudio sobre el impacto en la recaudación y la demanda de este programa.