‘Si vamos, deben aceptar’: Estas son las condiciones de Irán para jugar el Mundial 2026 en EU

Irán tiene varias peticiones para participar en el Mundial 2026. (Fotos: EFE / www.fifa.com).

La selección de Irán confirmó que participará en el Mundial 2026, aunque dejó claro que su presencia está condicionada al cumplimiento de una serie de exigencias dirigidas a la FIFA y a los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

“Sin duda participaremos en el Mundial de 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones”, señaló la federación iraní en su página web oficial. En el mismo posicionamiento, agregó: “Participaremos en el Mundial, pero sin renunciar a nuestras creencias, cultura y convicciones”.

Irán jugará sus partidos del Mundial en Estados Unidos. (AP Foto/Riza Ozel) (Riza Ozel/AP)

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), afirmó en la televisión estatal: “Hemos comunicado a la FIFA que, si nuestra selección va al Mundial, deben aceptar nuestras 10 condiciones”.

La postura se produce en un contexto político marcado por tensiones internacionales. Irán y Estados Unidos se encuentran en conflicto desde el 28 de febrero, tras una ofensiva iniciada por Washington, actualmente en tregua. Además, ciudadanos iraníes están sujetos a restricciones migratorias impuestas por la administración estadounidense.

En cuanto a la postura de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio indicó que no habría problema en autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní; sin embargo, señaló que podría restringirse el acceso a personal técnico de la federación con presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria.

¿Cuáles son las condiciones de Irán para jugar el Mundial 2026?

Las condiciones de Irán para el Mundial 2026 abarcan visados, seguridad, trato institucional, control mediático y respeto a símbolos nacionales.

Visas

Uno de los puntos centrales es la emisión de visados. Mehdi Taj señaló que “a todos los jugadores y al cuerpo técnico (…) se les deben conceder visas sin problemas”, incluidos aquellos que hayan cumplido el servicio militar obligatorio en la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada organización terrorista por Estados Unidos y Canadá. Entre ellos se encuentra el capitán Mehdi Taremi, así como Ehsan Hajsafi.

Además, el dirigente pidió que quienes cuenten con visado no sean interrogados por autoridades migratorias a su llegada. Taj expuso su propia experiencia reciente en Canadá, donde fue cuestionado por personal migratorio y tuvo que regresar a Irán sin poder asistir al Congreso de la FIFA, luego de que se le negara la entrada por supuestas conexiones con la Guardia Revolucionaria.

Irán se concentra en Turquía para preparar el Mundial de fútbol, (Foto: EFE).

Una delegación iraní también decidió regresar a su país al considerar ofensivo el trato recibido por autoridades canadienses, cuando se negó el acceso a un dirigente federativo por presuntos vínculos con ese organismo.

Seguridad

En el plano de seguridad, la federación iraní solicita medidas reforzadas en aeropuertos, hoteles y rutas hacia los estadios, además de prioridad en la movilidad de la delegación en cada ciudad sede.

Esta exigencia responde, entre otros factores, a la posible presencia de protestas de la disidencia iraní en Estados Unidos, donde residen aproximadamente 400 mil iraníes, en su mayoría opositores a la República Islámica.

Respeto institucional

Otro eje es el respeto institucional. La FFIRI exige garantías para el uso de la bandera oficial de Irán dentro de los estadios y la correcta interpretación de su himno nacional durante los partidos, además de un trato respetuoso hacia jugadores y funcionarios.

Asimismo, pide que solo se permita a los aficionados ingresar a los estadios con la bandera oficial del país.

Preguntas en conferencias

En el ámbito mediático, Irán plantea que las conferencias de prensa se limiten exclusivamente a cuestiones técnicas de futbol. Entre sus condiciones, solicita que no se permitan preguntas relacionadas con conflictos políticos o bélicos.

¿Cuándo y dónde juega Irán en el Mundial 2026?

El equipo iraní disputará todos sus encuentros en Estados Unidos y tiene previsto establecer su cuartel general en Tucson, Arizona.

El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 en Ciudad de México. El calendario de Irán en el Mundial 2026 está definido dentro del Grupo G, que comparte con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

De acuerdo con la FIFA, estos son sus partidos en la fase de grupos:

Irán vs Nueva Zelanda — 15 de junio de 2026 — Los Ángeles

— 15 de junio de 2026 — Los Ángeles Bélgica vs Irán — 21 de junio de 2026 — Los Ángeles

— 21 de junio de 2026 — Los Ángeles Egipto vs Irán — 26 de junio de 2026 — Seattle

La selección iraní llega al torneo tras liderar el Grupo A en la tercera ronda de la eliminatoria de la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

El equipo suma cuatro clasificaciones consecutivas a la Copa del Mundo y siete en total, aunque nunca ha superado la fase de grupos. Actualmente ocupa el puesto 21 del ranking mundial y perdió solo un partido durante la eliminatoria asiática.

La FIFA mantiene la participación de Irán en el calendario previsto, aunque el acceso de jugadores, cuerpo técnico y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones.

Con información de EFE y AP