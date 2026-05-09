‘Chicharito’ Hernández lanza ‘dardo’ a la Selección rumbo al Mundial 2026: ‘No llega en un nivel óptimo’

El exjugador de Chivas señaló que la Selección Mexicana todavía tiene margen para mejorar rumbo al Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Javier ‘El Chicharito’ Hernández habló sobre el momento que atraviesa la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 y reconoció que el equipo no llega en el nivel esperado tras un proceso irregular durante los últimos años.

El exfubolsitas de Chivas explicó que el rendimiento del conjunto tricolor no fue el esperado a lo largo del proceso, aunque destacó que en las Copas del Mundo algunas selecciones suelen mejorar su nivel pese a llegar con dudas.

“¿Cómo veo el Tri? Yo veo que tuvo un proceso complicado, la verdad. Y no llegan en un nivel óptimo. Pero en una justa mundialista, la realidad es que hay selecciones que hacen un proceso nada positivo y llegan al Mundial y sorprenden. Y también viceversa”, comentó ‘Chicharito’ en sus redes sociales.

¿Por qué Javier Hernández cree que México todavía puede sorprender en el Mundial 2026?

Javier Hernández consideró que los partidos de la Selección Mexicana serán clave para que encuentre estabilidad antes del arranque del Mundial de 2026, contra Sudáfrica el próximo 11 de junio.

El exjugador de Chivas señaló que el cuadro dirigido por Javier Aguirre todavía tiene margen para mejorar en aspectos colectivos como el ritmo de juego y la química dentro de la cancha.

“De verdad espero que en estos últimos partidos de preparación la selección agarre el mejor ritmo posible, la mejor química como equipo para que pueda dar el mejor mundial esperado”, expresó.

Las declaraciones de Javier Hernández ocurrieron tras la polémica entre la Federación Mexicana de Futbol y varios clubes de la Liga MX, luego de que Toluca recibió un permiso especial para que Alexis Vega y Jesús Gallardo disputaran la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante LAFC.

La situación provocó la molestia de Amaury Vergara y Chivas, luego de que el club rojiblanco aseguró que existían acuerdos previos para que todos los convocados reportaran en las mismas fechas con la Selección Mexicana.

¿Cuál fue el pronóstico de Javier Hernández para el Mundial 2026?

Además de hablar sobre la Selección Mexicana, Javier ‘El Chicharito’ Hernández también compartió cuál sería, para él, la final ideal del Mundial de 2026.

El atacante mexicano aseguró que sería especial observar un enfrentamiento entre Portugal y Argentina por tratarse de una posible despedida mundialista de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

“Se viene el último mundial de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Hay que disfrutarlos muchísimo. Yo creo que la final idónea para todo el mundo pudiera ser Portugal contra Argentina en la final de la Copa del Mundo”, afirmó.

Javier Hernández también reiteró que, pese a ese pronóstico, su apoyo durante el torneo estará con la Selección Mexicana.

“Leo Messi ya ganó uno, pero a mí me encantaría que Cristiano Ronaldo ganara un mundial. Aunque, como siempre lo voy a estar diciendo de aquí hasta que se juegue el mundial, yo voy con México”, comentó.

¿Qué dijo Javier Hernández sobre su posible retiro?

En medio de las especulaciones sobre su futuro tras salir de Chivas después del Apertura 2025, Javier Hernández negó recientemente los rumores sobre un posible retiro del futbol profesional.

El exfutbolista del Manchester United y Real Madrid aseguró que todavía analiza opciones para continuar su carrera profesional y adelantó que durante los próximos meses podría definirse el club donde jugará tras su salida de Chivas.

“Ni que me voy a retirar. Nos vemos pronto”, expresó Javier Hernández en un mensaje compartido en redes sociales.