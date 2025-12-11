‘Grac14s’: ‘Chicharito’ Hernández sale de Chivas tras ‘horror’ de penal fallado contra el Cruz Azul

El Club Deportivo Guadalajara informó la salida de Javier Hernández mediante un comunicado en redes sociales. (Foto: Cuartoscuro)

‘Interesante’. Después de casi dos años de regresar a las Chivas del Guadalajara, club que él mismo llamó “el equipo de mis amores”, Javier ‘Chicharito’ Hernández deja al club tras fallar un penal contra Cruz Azul que los hubiese llevado a semifinales.

Chivas perdió con Cruz Azul en cuartos de final del Apertura 2025 después de un error cometido por Hernández Balcazar al tirar un penal a favor del conjunto rojiblanco.

La salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández de Chivas marca el cierre de una etapa relevante para el club, luego de su regreso al equipo donde inició su carrera profesional.

Esto se suma a las polémicas de ‘Chicharito’ en los últimos meses, que incluyen comentarios machistas, bajo rendimiento en la cancha y otras situaciones.

Javier 'Chicharito' Hernández deja Chivas después de casi dos años. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

¿Por qué salió ‘Chicharito’ Hernández de Chivas? Comunicado del equipo

La mañana de este jueves, las Chivas compartieron un mensaje en el que se despiden del canterano Javier Hernández, quien además es uno de los jugadores más importantes de Chivas en su etapa contemporánea.

"El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre", escribió el club en un comunicado.

Chivas no ofrece detalles sobre la despedida de quien figura como el goleador más importante de la Selección Mexicana en los últimos años, pero sí destaca el apoyo que ofrecerá siempre a Javier Hernández, ‘Chiva desde la cuna’.

“El club agradece su entrega y pasión durante los casi 2 años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante”, expresa la dirección del Guadalajara.

Javier ‘Chicharito’ Hernández manda mensaje tras salir de Chivas

Después del anuncio de Chivas, ‘Chicharito’ Hernández publicó un carrusel de fotos en Instagram con un breve mensaje en el que, asegura, su etapa jugando con el Guadalajara le dejó diversas enseñanzas.

“Se cierra una etapa que me enseñó fuerza, humildad y valentía. Y empieza otra donde la meta es disfrutar. Vamos por lo nuevo, juntos como siempre!“.

En su mensaje, Javier tampoco mencionó el motivo por el que deja Chivas, pero asegura que está entusiasmado por asumir nuevos retos (que tampoco especifica).

‘Chicharito’ Hernández: Un referente histórico del futbol mexicano y de Chivas

Javier Hernández Balcazar, apodado como ‘Chicharito’, es uno de los nombres más influyentes en la historia reciente del futbol nacional.

Con Chivas logró dos hitos tempranos: el título de Liga en el Apertura 2006 y el campeonato de goleo del Bicentenario 2010, antes de iniciar una trayectoria internacional que lo llevó a equipos considerados entre los más relevantes de Europa.

En el plano de selecciones, el delantero dejó una marca difícil de igualar. Con 52 goles, su nombre figura como el máximo anotador histórico de la Selección Mexicana.

Su participación incluyó tres Copas del Mundo, y sus goles se convirtieron en un punto de referencia para el aficionado mexicano. “En su camino, los goles fueron amores e inspiraron a toda una nación”, asegura Chivas, equipo de la Liga MX.

Segunda etapa de Javier ‘Chicharito’ Hernández en Chivas

Su retorno al club fue como un sueño para todos los ‘Chivahermanos’ que crecieron con ‘Chicharito’ como referente del futbol mexicano en Chivas, donde marcó un antes y después en la institución.

Desde enero de 2024, ‘Chicharito’ regresó a Chivas y ofreció una influencia determinante para varios de los elementos jóvenes, tanto en lo futbolístico como en el proceso de adaptación al primer equipo.

Entre los jugadores que recibieron ese acompañamiento se encuentra Armando ‘Hormiga’ González, actual campeón de goleo de la Liga MX, quien vivió un proceso de consolidación durante esa etapa.

De acuerdo con la fuente, Hernández “aportó toda su experiencia y representó una guía” para integrantes jóvenes del plantel.