Horarios oficiales de Liga MX: ¿Cuándo y a qué hora se juegan los cuartos de final del Apertura 2025?

La liguilla del Apertura 2025 se juega los días 26 y 27 de noviembre (ida) y 29 y 30 de noviembre (vuelta). (Fotoarte: Shutterstock / Liga MX).

¡Estamos en la fiesta grande del Apertura 2025 de la Liga MX! El torneo confirmó la programación oficial de los cuartos de final.

Con la fase regular concluida, los ocho equipos clasificados quedaron definidos tras el Play-In, con encuentros que completaron el cuadro final, como la victoria de Juárez FC ante Pachuca por 2-1 y el triunfo de Tijuana sobre Juárez en la Serie A.

Calendario oficial de los cuartos de final de la Liga MX 2025

Las llaves de cuartos de final se juegan a visita recíproca y se definen por marcador global, con el criterio de desempate por mejor posición en la tabla:

Toluca (1°) vs. FC Juárez (8°)

Tigres UANL (2°) vs. Tijuana (7°)

Cruz Azul (3°) vs. Guadalajara (6°)

América (4°) vs. Monterrey (5°)

Toluca se clasificó a la liguilla como líder del Apertura 2025. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Este lunes, la Liga BBVA MX publicó la programación completa de cuartos de final, los cuales se disputan los días 26 y 27 de noviembre (ida) y 29 y 30 de noviembre (vuelta).

Después de una reunión de coordinación entre la liga y autoridades de seguridad de la Ciudad de México, se definieron las fechas y horarios con base en el reglamento vigente y con ajustes extraordinarios solicitados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX), lo que llevó a un acomodo particular de tres partidos en miércoles y tres en sábado.

Los clubes mejor ubicados en la tabla general ejercieron su derecho reglamentario para elegir horarios y días en los duelos de vuelta, aunque en el caso de Cruz Azul y América se aplicaron modificaciones para garantizar condiciones operativas en la capital.

FC Juárez vs. Toluca

Ida:

Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Horario: 19:00 horas (centro) / 18:00 horas (local)

19:00 horas (centro) / 18:00 horas (local) Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Vuelta:

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Sábado 29 de noviembre Horario: 19:05 horas (centro)

19:05 horas (centro) Sede: Estadio Nemesio Diez

Rayados vs. América

Ida:

Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Horario: 21:05 horas

21:05 horas Sede: Estadio BBVA (centro)

Vuelta:

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Sábado 29 de noviembre Horario: 17:00 horas (centro)

17:00 horas (centro) Sede: Ciudad de los Deportes

Tijuana vs. Tigres UANL

Ida:

Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Horario: 23:00 horas (centro) / 21:00 horas (local)

23:00 horas (centro) / 21:00 horas (local) Sede: Estadio Caliente

Vuelta:

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Sábado 29 de noviembre Horario: 21:10 horas (centro)

21:10 horas (centro) Sede: Estadio Universitario

Chivas vs. Cruz Azul

Ida:

Fecha: Jueves 27 de noviembre

Jueves 27 de noviembre Horario: 20:07 horas (centro)

20:07 horas (centro) Sede: Estadio Akron

Vuelta:

Fecha: Domingo 30 de noviembre

Domingo 30 de noviembre Horario: 19:00 horas (centro)

19:00 horas (centro) Sede: Estadio Olímpico Universitario

¿Cómo llegaron los clasificados a los cuartos de final de la Liga MX?

En la jornada 17 del Apertura 2025, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara aseguraron su clasificación directa. Los dos cupos restantes se definieron mediante el formato de Play-In, disputado por los equipos ubicados entre las posiciones 7 y 10.

En la Serie A, Tijuana venció 3-1 a Juárez y avanzó directamente con el séptimo lugar. En la Serie B, Pachuca superó 3-1 a Pumas para obtener el pase al duelo definitivo.

Finalmente, Juárez aseguró el último boleto con su triunfo 2-1 sobre Pachuca, en un encuentro en el que el panameño José Luis Rodríguez participó con gol y asistencia.

Play In de la Liga MX. (Foto: Liga MX).

Con información de EFE.