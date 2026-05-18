Fernando ‘N’, sobrino del exsecretario de Marina de AMLO vinculado al huachicol fiscal, teme por su vida en México

Fernando N teme regresar a México porque asegura que su vida corre peligro (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Cortesía)

El contraalmirante Fernando “N”, sobrino del exsecretario de Marina y quien está detenido en Argentina, no descarta pedir refugio político en Estados Unidos.

Con ello, busca evitar a toda costa su extradición a México, donde la FGR lo acusa de liderar la mayor red de huachicol fiscal que ha afectado al erario del país por miles de millones de dólares.

Las personas consultadas dijeron que Farías Laguna teme regresar a México, porque su vida corre peligro y teme ser encarcelado sin pruebas claras y contundentes.

Por ello, solicitó asilo político en Argentina y analiza hacerlo en Estados Unidos. “Tenemos acercamientos (con Estados Unidos), es una posibilidad (pedir asilo político) se está analizando”, dijeron.

Añadieron que el asilo político en territorio estadounidense es la vía, ya que Fernando Farías Laguna no tiene ningún delito ni ninguna orden de pensión pendiente en ese país. “No podía ser mediante la figura de extradición”, aclararon.

El contralmirante fue detenido en abril cuando ingresó a Argentina con un pasaporte falsificado a nombre de Luis Lemus Ramos y decía ser de nacionalidad guatemalteca.

FGR va por 35 personas ligadas al huachicol fiscal

El expediente criminal en el que se implica a los hermanos Fernando y Roberto Farías Laguna en la mayor red de huachicol fiscal, es apenas una de cinco causas penales en las que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a al menos a 35 personas.

Entre los señalados de pertenecer a esta red también están Raúl Rocha Cantú, directivo del concurso Miss Universo, y Roberto Blanco Cantú, El Señor de los Buques.

Las causas penales relacionadas con este ilícito son la 325/2025, en las que se imputa a los hermanos Farías Laguna y 11 personas más; la 495/2025, que señala a Rocha Cantú y otras 11 personas, así como la 154/2026, en la que se acusa a El Señor de los Buques y otras nueve personas.

Las otras dos causas penales ligadas a este ilícito son las 121/2026 y 131/2026, la mayoría de ellas radicadas en juzgados del Estado de México, con sede en el penal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.