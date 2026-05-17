‘Soy abogado de mí mismo’: Senador Enrique Inzunza niega estar en contacto con EU

Enrique Inzunza, senador de Morena, y quien es uno de los políticos señalados por Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado, negó estar en contacto con autoridades extranjeras y aseguró que en su momento probará que todos los señalamientos son infundados.

Asimismo, mediante un mensaje en sus redes sociales, el senador por Sinaloa rechazó que vaya a contratar abogados, pues él mismo se representa y probará que está libre de culpa.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.

“Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento, aseguró Inzunza.

¿Dónde está Enrique Inzunza?

Sobre su paradero, y luego de no haberse presentado a ninguna de las dos sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que ya se han llevado a cabo, Enrique Inzunza aseguró que se encuentra en su tierra, Sinaloa, con su gente buena y honesta.

El senador resaltó que atenderá de manera personal cualquier cita que las autoridades mexicanas le formulen dentro del marco constitucional.

“Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales.

"Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad", refirió.

¿Quién es Gerardo Mérida, quien se entregó en EU?

Las declaraciones escritas del legislador morenista se dan en el marco de la presunta entrega voluntaria de Gerardo Mérida, militar en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien cruzó de Nogales, Sonora, a Arizona, para posteriormente acudir ante la Corte de Nueva York.

Según el expediente penal hecho público el viernes 15 de mayo, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En tanto, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es otro de los señalados por Estados Unidos, se mantiene con vigilancia federal y de quien se sabe permanece dentro del estado en espera de la investigación sobre dichas acusaciones.