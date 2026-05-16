Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring EN VIVO: ¿Dónde ver la carrera en el ‘infierno verde’ HOY?

El debut de Max Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring está cada vez más cerca. El tetracampeón de Fórmula 1 participará este sábado en una de las carreras de resistencia más exigentes del automovilismo, donde compartirá el Mercedes-AMG GT3 #3 con Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer.

Mad Max iniciará desde la cuarta posición de la parrilla después de una intensa clasificación, en la que el equipo logró colocarse entre los protagonistas. La carrera comenzará este sábado 16 de mayo y pondrá a prueba a pilotos y máquinas durante un día completo sobre el legendario Nordschleife.

Las 24 Horas de Nürburgring funcionan bajo un formato de resistencia: equipos con tres o cuatro pilotos se alternan al volante para completar la mayor cantidad de vueltas posibles en un circuito de más de 25 kilómetros, con cambios constantes de clima, conducción nocturna y tráfico entre autos de distintas categorías.

Max Verstappen es piloto de Red Bull en la temporada 2026 de la Fórmula 1. (Foto: EFE)

24 horas de Nürburgring HOY: ¿A qué hora inicia la carrera de Max Verstappen?

La edición 2026 de las 24 Horas de Nürburgring arrancará este sábado con una parrilla de más de 100 vehículos y con Verstappen como uno de los focos principales del evento. El neerlandés afrontará su primera experiencia en una prueba considerada entre las más duras del deporte motor.

Fecha: sábado 16 de mayo de 2026

sábado 16 de mayo de 2026 Hora: 07:00 horas (tiempo del centro de México)

07:00 horas (tiempo del centro de México) Duración: 24 horas continuas

La prueba combinará conducción diurna y nocturna, además de posibles cambios bruscos en el clima. Lluvia, niebla o variaciones de temperatura pueden modificar el desarrollo de la competencia incluso dentro de una misma vuelta.

¿En dónde ver las 24 horas de Nürburgring EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir la carrera en plataformas oficiales con transmisión en directo durante toda la competencia. Además de la prueba principal, también están disponibles las sesiones clasificatorias previas.

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La cobertura permitirá seguir cada relevo entre pilotos, incidentes en pista y el desempeño del Mercedes-AMG GT3 #3 de Verstappen durante las 24 horas.

Max Verstappen se queda en Red Bull en 2026. (Foto: EFE/EPA/Boglarka Bodnar HUNGARY OUT).

Parrilla de salida de las 24 horas de Nürburgring: ¿Desde dónde larga Max Verstappen?

Max Verstappen iniciará desde la cuarta posición tras una clasificación en la que el equipo logró avanzar entre los más rápidos. Después del primer relevo de Lucas Auer, el neerlandés tomó el volante durante la TQ2 y consiguió asegurar el pase a la ronda definitiva.

Más adelante, Dani Juncadella consolidó el resultado final para dejar al Mercedes-AMG GT3 #3 dentro del top 5. El desempeño cobró relevancia porque Verstappen enfrentó sesiones con lluvia y niebla, condiciones habituales del Nordschleife.

“Me sentí cómodo porque el objetivo era entrar en la tercera fase, lo cual no es fácil con esta competencia”, expresó Verstappen, de acuerdo con declaraciones retomadas por Motorsport. Top 5 de clasificación:

Lamborghini Huracán GT3 EVO2 #84 — 8:11.123 Lamborghini Huracán GT3 #130 — +0.345s BMW M4 GT3 EVO #16 — +0.861s Mercedes-AMG GT3 #3 (Verstappen Racing) — +0.882s Ferrari 296 GT3 #45 — +1.098s

El cuarto puesto deja a Mad Max con opciones de pelear desde el inicio, aunque deberá enfrentar una carrera donde la estrategia suele ser más decisiva que la velocidad pura.

¿Cómo es el Circuito de Nordschleife, en donde se corren las 24 horas de Nürburgring?

El Nürburgring Nordschleife es conocido como el ‘Infierno Verde’, un apodo ganado por la complejidad del trazado y sus condiciones impredecibles. La pista utilizada en las 24 Horas combina el circuito GP moderno con el Nordschleife, formando una vuelta cercana a los 25 kilómetros.

El recorrido supera las 150 curvas y presenta cambios de elevación constantes, sectores estrechos y escaso margen para errores. A diferencia de otras pruebas de resistencia, aquí los GT3 comparten pista con autos considerablemente más lentos, lo que obliga a gestionar tráfico durante toda la competencia.

La carrera se celebró por primera vez en 1970 y suele reunir cientos de miles de aficionados. La conducción nocturna, la posibilidad de niebla repentina y la lluvia convierten cada edición en un reto distinto, incluso para pilotos acostumbrados a la élite del automovilismo.

Por eso, el debut de Verstappen genera expectativa: dominar el Nordschleife no depende únicamente del talento, sino también de adaptación, resistencia física y capacidad para tomar decisiones durante la competencia.