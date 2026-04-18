Muere piloto en las clasificatorias a las 24 Horas de Nürburgring: ¿Qué sabemos del accidente?

Juha Miettinen era un piloto finlandés que corría para BMW; hasta ahora, la escudería no ha emitido ningún comunicado. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Juha Miettinen, piloto finlandés que corría con BMW, falleció tras el accidente ocurrido en la primera carrera clasificatoria para las 24 Horas de Nürburgring, donde siete autos se vieron involucrados en una colisión.

El accidente en las 24h Nürburgring Qualifiers —en las que está previsto que participe el tetracampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen— se suscitó solo unos minutos después del arranque en el circuito conocido como ‘El Infierno Verde’.

A causa de la gravedad, la carrera se detuvo de inmediato con el objetivo de rescatar a los pilotos; sin embargo, Juha Miettinen falleció luego de que los cuerpos de emergencia lograron sacarlo del vehículo.

¿Qué pasó en las 24h Nürburgring Qualifiers?

El portal especializado en deportes Motorsport informa que el accidente se presentó 25 minutos después de haber comenzado la primera carrera clasificatoria para las 24 Horas de Nürburgring.

Hasta ahora, no se ha revelado la causa oficial del accidente; sin embargo, el portal reporta que, aparentemente, todo sucedió luego de que uno de los autos derramara aceite en la pista cerca de la entrada de la Steilstrecke.

En videos de la transmisión en vivo y de las cámaras on board únicamente se pueden ver fragmentos de lo ocurrido; la imagen más impactante muestra a siete autos tras la colisión contra el muro de contención.

Motorsport detalla que el accidente ocasionó un bloqueo de la pista en la curva de entrada a la Steilstrecke. Tras el choque, se implementaron banderas rojas en todo el circuito, según informó Nürburgring en un comunicado.

“Tras la colisión entre varios vehículos, el control de carrera detuvo inmediatamente la competencia para permitir una extensa recuperación y operaciones de rescate”, señalaron.

¿Qué pasó con Juha Miettinen, piloto que falleció?

Los equipos de emergencia se trasladaron de inmediato al sector del circuito donde ocurrió el accidente y sacaron de sus autos a todos los pilotos, incluido el finlandés Juha Miettinen.

Todos los pilotos fueron enviados a clínicas y centros médicos cercanos; sin embargo, Juha falleció en el hospital “después de que todos los intentos de reanimación resultaran infructuosos”, afirmó Nürburgring.

Tras el accidente, Max Verstappen publicó un mensaje en el que lamentó el fallecimiento de Miettinen y envió sus condolencias a la familia del piloto a través de sus historias de Instagram.

Max Verstappen lamentó el fallecimiento del piloto y envió sus condolencias. (Foto: Captura de pantalla)

“Estoy conmocionado por lo que sucedió hoy. El automovilismo es algo que todos amamos, pero en momentos como hoy nos recuerda lo peligroso que puede ser. Mis condolencias para la familia y los seres queridos de Juha”, escribió.

Nürburgring añadió que los otros seis pilotos fueron enviados a centros médicos “para someterse a exámenes preventivos. Ninguno de los heridos está en una condición mortal”.

¿Se correrán las 24h Nürburgring Qualifiers, en donde participa Max Verstappen?

Las carreras clasificatorias para las 24 Horas de Nürburgring estaban programadas para correrse este sábado 18 de abril y el domingo 19 de abril; sin embargo, tras el accidente, la competencia no se retomará ese día.

“Los pensamientos de todos los involucrados en las 24 Horas de Nürburgring están con la afligida familia de Juha Miettinen”, señalaron los organizadores. Las clasificatorias se retomarán hasta el domingo.

Además, Nürburgring aseguró que se guardará un minuto de silencio en memoria de Juha Miettinen durante la formación de la parrilla previa a la competencia del domingo.