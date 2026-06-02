Ni en Morena se atrevieron a tanto: Mujer confunde al ‘Travieso’ Arce con el ‘Canelo’ Álvarez

En la grabación compartida por el propio ‘Travieso’ Arce, se observa cómo una admiradora, visiblemente emocionada y acompañada de otra mujer, expresa su felicidad por encontrarse con el “guapísimo Canelo”. [Fotografía. Cuartoscuro]

Un embellecedor y todos seremos tan guapos como Saúl ‘Canelo’ Álvarez; si no, pregúntenle a una mujer que se topó con Jorge ‘Travieso’ Arce en un crucero y lo confundió con el boxeador multicampeón de peso supermedio originario de Guadalajara. La curiosa situación ocurre días después de que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, también le cambiara el nombre y negara que el expugilista de Los Mochis, Sinaloa, se uniría a las filas de la 4T.

En la grabación compartida por el propio ‘Travieso’ Arce, se observa cómo una admiradora, visiblemente emocionada y acompañada de otra mujer, expresa su felicidad por encontrarse con el “guapísimo Canelo”. La escena provocó risas en la leyenda del boxeo mexicano, quien se limitó a sonreír ante la cámara y a tomar con humor la confusión.

“Esta señora me hizo el día, anda muy feliz. Bueno fuera que me pareciera en los billetes, no anduviera aquí”, comentó Jorge Arce en su video.

Junto al video, el ‘Travieso’ Arce explicó que la mujer insistía en que era Saúl Álvarez y bromeó con la situación.

“Por este momento hermoso ya valió la pena el crucero. Esta señora me hizo el día, me traía beso y beso, diciéndome Canelo. No pude evitar grabarla. Como ves, Canelo Team, hagan el paro, denle RT. Jajaja, bueno fuera yo el Canelo.

¿Qué dijo Aridna Montiel sobre el ‘Travieso’ Arce?

No es la primera vez que confunden o le cambian el nombre a Jorge ‘El Travieso’ Arce. Hace un par de semanas, Ariadna Montiel protagonizó otro momento que llamó la atención durante una conferencia de prensa relacionada con la posible incorporación del boxeador a Morena.

Al responder una pregunta sobre el sonorense, la dirigente nacional del partido primero se refirió a él como “Javier Arce” y, segundos después, corrigió el error para mencionar correctamente a Jorge Arce.

La equivocación ocurrió mientras abordaba la polémica que surgió tras el acercamiento del exboxeador a figuras vinculadas con la Cuarta Transformación.

Durante su intervención, Ariadna Montiel explicó que Jorge ‘Travieso’ Arce no forma parte de Morena y dejó claro que cualquier posible incorporación tendría que pasar por los mecanismos internos del partido. La dirigente señaló que no existe un proceso abierto para integrarlo y que, hasta el momento, no había una decisión tomada en ese sentido.

La dirigente morenista también recordó que el exboxeador participó políticamente en el pasado con fuerzas políticas distintas al movimiento, por lo que consideró necesario analizar con cuidado cualquier eventual acercamiento. De igual forma, explicó que las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 deben evaluarse tomando en cuenta la trayectoria y el compromiso de quienes buscan sumarse al partido.

¿Por qué vinculaban a Jorge ‘El Travieso’ Arce con Morena?

La controversia comenzó después de que Jorge ‘Travieso’ Arce apareciera en un video junto a la diputada del PT, Diana Karina Barreras, quien aseguró que el exboxeador estaba “del lado correcto de la historia”.

La publicación generó reacciones inmediatas dentro del oficialismo debido a que Arce participó en la política durante las elecciones de 2024 con la coalición integrada por PAN, PRI y PRD, además de respaldar públicamente la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.

Uno de los primeros en manifestar su rechazo a la posible incorporación de ‘El Travieso’ Arce a las filas de Morena fue Gerardo Fernández Noroña, quien pidió al partido que no aceptara la incorporación del excampeón mundial.

“Espero que la Comisión de Morena, que analiza la aceptación de figuras provenientes de otros partidos, no acepte la incorporación del ‘Travieso’ Arce a nuestras filas”, expresó el expresidente del Senado.

Posteriormente, Miguel Torruco, subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que sería un error impulsar a figuras famosas sin preparación política.

Los comentarios del funcionario provocaron una reacción de Sergio Mayer, quien recientemente presentó su renuncia a las filas de Morena tras su participación en el reality show La Casa de los Famosos.

La postura más contundente llegó de Ariadna Montiel, quien aclaró que Jorge ‘Travieso’ Arce no está afiliado a Morena y adelantó que, si la decisión dependiera de ella, no respaldaría una eventual candidatura. “Mi posición en la comisión, de la que soy parte, es que no se acepte su candidatura”, declaró la dirigente nacional.